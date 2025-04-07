Galatasaray'a Berke Özer'den kötü haber: Başka bir takıma gitmek istiyor

Bu sezon ligde 28 maçta kaleyi koruyan Berke Özer, 10 maçta rakiplerine kalesini kapatmayı başardı. Bu sezon ligde sadece cezalı olduğu Sivasspor karşılaşmasında görev alamayan 24 yaşındaki file bekçisi, aynı zamanda Eyüpspor’un ligde en çok forma giyen oyuncusu olmayı da başardı. 2 bin 475 dakika ile ligde en fazla süre alan Eyüpsporlu Berke Özer, 10 maçta kalesini rakiplerine kapattı.