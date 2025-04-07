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Galatasaray'a Berke Özer'den kötü haber: Başka bir takıma gitmek istiyor

Galatasaray'a Berke Özer'den kötü haber: Başka bir takıma gitmek istiyor

13:537/04/2025, Pazartesi
G: 7/04/2025, Pazartesi
DHA
Yeni Şafak
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Süper Lig'de Eyüpspor forması giyen Berke Özer, Premier Lig ekibinin radarına girdi. Galatasaray'ın da istediği milli eldiven, transfer için kararını verdi.

Süper Lig’de bu sezon Avrupa kupalarına katılma için yarış veren Eyüpspor’da Berke Özer de gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çekmeyi başardı. 

Takımın vazgeçilmez isimlerinin başında gelen 24 yaşındaki file bekçisi için Aston Villa teklif yapmaya hazırlanıyor. 

İngiliz ekibinin sezon sonuna kadar Berke’yi yakından takip etmesi, sezon sonunda da eflatun-sarılı ekiple masaya oturması bekleniyor.

Galatasaray'ın da gündeminde olan Berke Özer’in Aston Villa’da forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi. 24 yaşındaki kaleci daha önce verdiği röportajlarda Türkiye’yi Avrupa’da temsil etmek istediğini dile getirmişti.

Bu sezon ligde 28 maçta kaleyi koruyan Berke Özer, 10 maçta rakiplerine kalesini kapatmayı başardı. Bu sezon ligde sadece cezalı olduğu Sivasspor karşılaşmasında görev alamayan 24 yaşındaki file bekçisi, aynı zamanda Eyüpspor’un ligde en çok forma giyen oyuncusu olmayı da başardı. 2 bin 475 dakika ile ligde en fazla süre alan Eyüpsporlu Berke Özer, 10 maçta kalesini rakiplerine kapattı.

Gösterdiği performansla Vincenzo Montella’nın da dikkatini çekmeyi başaran Berke Özer, A Milli Takım’ın Uluslar Ligi’nde Macaristan ile oynadığı maçların aday kadrosuna da dahil edildi.

Bir dönem Belçika ekiplerinden Westerlo’da kiralık olarak forma giyen, Fenerbahçe’den ayrıldığı dönemde ise Portekiz ekibi Portimonense ile Avrupa’da boy gösteren Berke Özer, daha sonra Eyüpspor’a transfer olmuş ve takımıyla 1’inci Lig’de şampiyonluk yaşamıştı.

Ayrıca Almanya basınında çıkan haberlerde, Bundesliga ekibi Leipzig’in de milli kalecinin durumunu yakından takip ettiğine dikkat çekildi.

#Eyüpspor
#Berke Özer
#Aston Villa

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