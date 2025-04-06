Jose Mourinho'dan Filip Kostic açıklaması! Neden kadroya almadı?

Portekizli teknik adamın sözlerinden öne çıkanlar şöyle:





"Bizlerin bu maça hazırlanması için 3 günü vardı. Trabzonspor'un da 3 günü vardı. Şartlar eşitti. Samsun'a karşı hazırlanmak için 2 gün vardı. O maç çok çok zorlu geçmişti. Oyuncuların bu duruma başa çıkmaları gerekiyor. Bugün çok değişiklik yaptım. Enerji değişikliğine, taze bacaklara ihtiyacımız olduğunu düşündüm. Çarşamba günkü maç çok fazla enerji gerektiren bir maçtı."