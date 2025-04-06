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Jose Mourinho'dan Filip Kostic açıklaması! Neden kadroya almadı?

Jose Mourinho'dan Filip Kostic açıklaması! Neden kadroya almadı?

17:496/04/2025, Pazar
G: 6/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Trabzonspor'la kritik bir mücadeleye çıkacak. Sarı-lacivertlilerde Filip Kostic, kadroya dahil edilmemişti. Teknik direktör Jose Mourinho, Sırp futbolcuyu kadroya almamasıyla ilgili konuştu.

Süper Lig'in 30. haftasında dev bir derbi heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Zorlu maç öncesi sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, kadro kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Portekizli teknik adamın sözlerinden öne çıkanlar şöyle:


"Bizlerin bu maça hazırlanması için 3 günü vardı. Trabzonspor'un da 3 günü vardı. Şartlar eşitti. Samsun'a karşı hazırlanmak için 2 gün vardı. O maç çok çok zorlu geçmişti. Oyuncuların bu duruma başa çıkmaları gerekiyor. Bugün çok değişiklik yaptım. Enerji değişikliğine, taze bacaklara ihtiyacımız olduğunu düşündüm. Çarşamba günkü maç çok fazla enerji gerektiren bir maçtı."

Filip Kostic'in Trabzonspor maçında kadroda yer almaması?


"14 yabancımız var, kadroya 12 oyuncu yazabiliyoruz. Carlos sakattı, o yüzden kadroda olamıyordu. 1 tane oyuncuyu kadronun dışında bırakmam gerekiyordu. Hiç kolay bir karar değildi. Bu oyuncular ilk 11'de olmasa bile kadroda olmaları önemliydi. Bizim takımımızda asla ceza gibi, performans gibi sebeplerle kadroya almamak gibi bir durum olmuyor. Karar vermek gerekiyor. Bugün daha taze oyuncuya ihtiyacımız olduğunu düşündüğüm için bu kararı verdim."

#Fenerbahçe
#Jose Mourinho
#Filip Kostic

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