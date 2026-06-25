Kenan Yıldız'dan ABD maçı öncesi flaş itiraf: ‘Beni etkiledi’

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımızın genç yeteneği Kenan Yıldız, kritik ABD karşılaşması öncesinde düzenlenen basın toplantısında samimi açıklamalarda bulundu. Turnuva boyunca beklentilerin altında kaldığı yönündeki eleştirilere yanıt veren 21 yaşındaki yıldız oyuncu, şampiyona öncesinde yaşadığı sakatlığın etkilerini tamamen atlatamadığını itiraf etti.
A Milli Futbol Takımı'nın genç yıldızı Kenan Yıldız, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda oynanacak ABD maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Turnuva öncesinde yaşadığı sakatlığın performansını etkilediğini belirten milli futbolcu, sahaya tam kapasitesiyle çıkamadığını söyledi.
Dünya Kupası'na büyük hedeflerle geldiklerini ifade eden Kenan Yıldız, yaşadığı fiziksel sorunlar nedeniyle beklediği performansı ortaya koyamadığını dile getirdi.
Genç yıldız, "Turnuva öncesinde yaşadığım sakatlık beni etkiledi. Açık konuşmak gerekirse sahada yüzde 100'ümü veremedim." ifadelerini kullandı.
A Milli Takım'ın turnuvada istediği sonuçları alamamasından dolayı üzgün olduğunu belirten Kenan, buna rağmen mücadeleden vazgeçmediklerini ve kalan süreçte ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
Henüz kariyerinin başında olmasına rağmen hem kulüp takımında hem de milli takımda önemli sorumluluklar üstlenen Kenan Yıldız'ın açıklamaları, Türk futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
ABD karşılaşması öncesinde gelen bu itiraf, genç futbolcunun Dünya Kupası boyunca yaşadığı fiziksel sıkıntıları da gözler önüne sererken, taraftarlar milli yıldızın sahalara tam anlamıyla hazır şekilde dönmesini bekliyor.