Mesut Bakkal kimdir, hangi takımları çalıştırdı, başarıları neler?

Mesut Bakkal'ın Çalıştırdığı Başlıca Takımlar:

Denizlispor: Mesut Bakkal'ın en çok özdeşleştiği takım kuşkusuz Denizlispor'dur. Hem futbolcu olarak yetiştiği hem de teknik direktör olarak en uzun süre görev yaptığı takım Denizlispor'dur.

Gençlerbirliği: Başkent ekibinde de uzun süre görev yapan Bakkal, Gençlerbirliği'nde de başarılı bir dönem geçirmiştir.

MKE Ankaragücü: Başkent ekibinin bir diğer temsilcisi olan Ankaragücü'nde de teknik direktörlük yapmıştır.

Sivasspor: Süper Lig'in önemli takımlarından Sivasspor'da da görev almıştır.

Samsunspor: Karadeniz ekibini de çalıştıran Bakkal, Samsunspor'da da kısa süreli bir görev yapmıştır.

Bursaspor: Yeşil-beyazlı ekibi de çalıştıran isimlerden biridir.

Coronadon Alanyaspor: Alanyaspor'da da teknik direktörlük deneyimi bulunan Bakkal, burada da önemli işlere imza atmaya çalışmıştır.

Kayserispor: Kayserispor'da da bir dönem görev almıştır.

Konyaspor: Konya ekibinde de teknik direktörlük yapmıştır.

Erzurumspor: Doğu Anadolu ekibini de çalıştıran isimlerden biridir.

Bandırmaspor: Son olarak Bandırmaspor'da görev almıştır.

Diğer Takımlar: Gaziantepspor, Amed SK ve Manisaspor gibi takımlarda da görev almıştır.