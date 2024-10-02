Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor Suat Kaya'dan boşalan teknik direktörlük görevine Mesut Bakkal getirdiğini duyurdu. Futbolculuk hayatının ardından teknik direktörlüğe başlayan Mesut Bakkal, Türk futbolunun birçok önemli takımında görev almıştır. Peki, Mesut Bakkal kimdir, hangi takımları çalıştırdı, başarıları neler? İşte soruların yanıtları.
Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor'da Suat Kaya'dan boşalan teknik direktörlük görevine Mesut Bakkal getirildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz teknik direktörlük görevi için Mesut Bakkal ile anlaşmaya varmıştır. Hoş geldin Mesut Bakkal." ifadelerine yer verildi.
Mesut Bakkal kimdir, hangi takımları çalıştırdı, başarıları neler?
Mesut Bakkal, Türk futbolunun hem futbolcu hem de teknik direktör olarak önemli isimlerinden biridir.
Özellikle Denizlispor ile özdeşleşen Bakkal, kariyeri boyunca birçok takıma hizmet etmiş ve Türk futboluna önemli katkılarda bulunmuştur.
Mesut Bakkal'ın Çalıştırdığı Başlıca Takımlar:
Denizlispor: Mesut Bakkal'ın en çok özdeşleştiği takım kuşkusuz Denizlispor'dur. Hem futbolcu olarak yetiştiği hem de teknik direktör olarak en uzun süre görev yaptığı takım Denizlispor'dur.
Gençlerbirliği: Başkent ekibinde de uzun süre görev yapan Bakkal, Gençlerbirliği'nde de başarılı bir dönem geçirmiştir.
MKE Ankaragücü: Başkent ekibinin bir diğer temsilcisi olan Ankaragücü'nde de teknik direktörlük yapmıştır.
Sivasspor: Süper Lig'in önemli takımlarından Sivasspor'da da görev almıştır.
Samsunspor: Karadeniz ekibini de çalıştıran Bakkal, Samsunspor'da da kısa süreli bir görev yapmıştır.
Bursaspor: Yeşil-beyazlı ekibi de çalıştıran isimlerden biridir.
Coronadon Alanyaspor: Alanyaspor'da da teknik direktörlük deneyimi bulunan Bakkal, burada da önemli işlere imza atmaya çalışmıştır.
Kayserispor: Kayserispor'da da bir dönem görev almıştır.
Konyaspor: Konya ekibinde de teknik direktörlük yapmıştır.
Erzurumspor: Doğu Anadolu ekibini de çalıştıran isimlerden biridir.
Bandırmaspor: Son olarak Bandırmaspor'da görev almıştır.
Diğer Takımlar: Gaziantepspor, Amed SK ve Manisaspor gibi takımlarda da görev almıştır.
Mesut Bakkal'ın Başarıları:
Mesut Bakkal geçtiğimiz sezon Amed SK’yı 2. Lig’de şampiyon yaparak bir üst lige çıkmasını sağladı.
Bakkal, Amed SK ile 2.50 maç başı puan ortalaması yakaladı.