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Mourinho kararını verdi: Yıldız futbolcu Fenerbahçe’ye dönüyor!

Mourinho kararını verdi: Yıldız futbolcu Fenerbahçe’ye dönüyor!

10:1715/06/2025, Pazar
G: 15/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Fenerbahçe’de yeni sezonda gidecek ve gelecek oyuncuların planlaması sürüyor. Sarı-lacivertlilerin kiralık olarak gönderdiği yıldız futbolcu için teknik direktör Jose Mourinho kararını verdi.

Fenerbahçe'den kiralık olarak ayrılan Brezilyalı yıldız, yeni sezon öncesinde takıma geri dönmeye hazırlanıyor. 

Jorge Jesus döneminde Fenerbahçe'ye transfer edilen Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique, yeni sezon öncesinde Hull City'deki kiralık döneminin bitmesinin ardından takıma geri dönecek.


Fanatik'ten Ethem Sündük'ün haberine göre; Lincoln Henrique, Fenerbahçe'ye geri dönüyor.


Sol açık, sol bek ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen Brezilyalı futbolcuyu Branco istemiyordu, ancak Jose Mourinho oyuncunun son durumunu görmek istiyor.


26 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda Portekizli hocanın jokeri olabilir. Jose Mourinho, Brezilyalı futbolcunun farklı özelliklerinden faydalanmayı hedefliyor.


Lincoln, 'Türkiye benim için çok özel bir ülke. Ailem de ben de bu güzel ülkede olmayı çok seviyoruz. Futbola Türkiye'de devam etmek kendi adıma çok istediğim bir şey.


Ben hedefler için mücadele eden biriyim. Şampiyonluk yarışı beni hırslandırıyor ve o yarışta kendi karakterimi buluyorum. Fenerbahçe taraftarlarına sevgilerimle...' ifadelerini kullanmıştı.


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