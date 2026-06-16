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Orkun Kökçü'nün abisi 1. Lig ekibine transfer oldu

Orkun Kökçü'nün abisi 1. Lig ekibine transfer oldu

08:5116/06/2026, Salı
G: 16/06/2026, Salı
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Beşiktaş'ın milli yıldızı Orkun Kökçü'nün ağabeyi Ozan Can Kökçü'nün yeni adresi belli oldu. Son olarak Hollanda ekibi Volendam'da forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, 1. Lig temsilcisiyle sözleşme imzaladı.

Orkun Kökçü'nün ağabeyi Ozan Can Kökçü, kariyerine Türkiye'de devam etme kararı aldı.

Son olarak Hollanda temsilcisi Volendam forması giyen 27 yaşındaki futbolcu, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Vanspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Hoş Geldin Ozan Can Kökçü. Kulübümüz, son olarak Hollanda ekibi FC Volendam forması giyen profesyonel futbolcu Ozan Can Kökçü ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Orta saha bölgesinde görev yapan Ozan Can Kökçü’nün kulübümüze önemli katkılar sağlayacağına inanıyor, kendisine Vanspor forması altında başarılar dileriz."

10 numara ve kanat bölgelerinde forma giyebilen Ozan Can Kökçü, kariyerinde daha önce Türkiye'de Bursaspor ve Giresunspor formalarını da terletti.

Azerbaycan Milli Takımı'nın da formasını giyen deneyimli oyuncu, bugüne kadar milli takım kariyerinde 14 karşılaşmada görev yaptı.

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