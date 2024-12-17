Şenol Güneş'ten hakem kararlarına tepki: 'Önündekini göremiyor!'

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 16. haftasında Galatasaray'a 4-3 mağlup oldu. Yenilginin ardından konuşan teknik direktör Şenol Güneş, son dakikada yedikleri golü hak etmediklerini ve şanssız olduklarını ifade etti. İşte Şenol Güneş'in öne çıkan açıklamaları...
'Geriye düşünce pozisyonlar yakaladık'
"Biz her maçı kazanmak için çıkıyoruz, o niyetle çıktık. İlk 10 dakika sahamızda kaldık, golü yedik. Sonra kontrolü aldık, iyi oynadık. Maçın tamamında tüm oyuncular elinden geleni gösterdi. Pozisyonlar da bulduk. Genelde iyi savaştılar. Oyun kopmaları vardı, kontrol edemedik zaman zaman. Geriye düşünce pozisyonlar yakaladık."
'Son dakikada talihsiz şekilde gol yedik'
"4-3 içeri girmemiz gerekirken, 4-3 geriye düştük. Maçın tamamında oyuncularımın oyunundan memnunum. Ne yapmak istediğimizi anlıyorlar. Kadro o anlamda iyiye gidiyor. Hızlı hücuma çıkıyoruz, ataklarda yerleşik savunmaya karşı oynuyoruz ama yediğimiz gollerde hata var. Duran topta, son dakikada talihsiz şekilde gol yedik. Ondan önce pozisyon verdik."
'Fenerbahçe ve Galatasaray'a son dakika golleriyle yenildik'
"Kazanıp içeri girmek üzereyken mağlup olduk. Oyunculara da söyledim, böyle savaşınca yenemeyeceğiniz takım yok. Fenerbahçe ve Galatasaray'a son dakika golleriyle yenildik. Yanlışlar, eksiklerimiz var ama kaybettirmeyi gerektiren pozisyonlar değil. Üzgünüz."
'Boğuşan oyuncuyu kenara almanın anlamı yok'
"Visca'nın arka adalede gerginliği vardı. Banza'nın çıkması için bir pozisyon yoktu. Nwakaeme gayet iyiydi. Ozan ile Batista iyiydi. Serdar'ın, Eren'in aynı şekilde sıkıntıları oldu. Olumluydu. Gol yedik yani. Değişiklik yapmamıza rağmen gol yedik. Ondan önce de gol yiyebilirdik, ikinci yarıda da yiyebilirdik. Koyduğumuz oyuncuların verimi kadar oynayanların da verimi önemli. Sonuna kadar boğuşan oyuncuyu kenara almanın anlamı yok. Değiştireceğiniz oyuncunun ne vereceği de önemli."
'Bu kadar emeğe sonuç almamız gerekiyor'
"Pozisyonlar bulduk aslında. Oyun olarak eleştirilecek taraf yok. Hata olarak basit hatalar var, geç kalmalar var, pozisyon hataları var. Bu kadar emeğe sonuç almamız gerekiyor. Deplasmanda 3 tane attın, pozisyonlara girdin. Oyuna adapte olamadık yediğimiz golde, çabuk kullanılan toplar. Herkes savunmadayken gol yedik. Eleştirilir tarafı olur ama değişiklik yapınca geç de diyebilirsiniz. Umut ile Eren'i almak durumunda kaldık. Umut girdi ama katkısı olacak pozisyon olmadı. Duran toptan gol yedik zaten. Gireni oynayanı eleştirmek yerine oyuncular genel olarak iyi."
'Üzgünüz. Kızgınız. Şanssızız'
"Taç ve faullerde rakibin çabuk oyununda pozisyon almada sıkıntı yaşadık. Bunlar üst seviyede eksik olmamalı ama oyuncular, maçın tamamında elinden gelen gayreti gösterdi. Üzgünüz. Kızgınız. Şanssızız. Son dakikada yediğimiz gol ağır oldu."
'Tak diye gösterdi'
"Hakem, önündeki kartlık pozisyonu görmedi. Tacın yerini gösterdim, sarı kart gördüm. Yetkililer her gün konuşuyor. Filler çekişiyor, çimenler eziliyor. Hakem hatasından çeken bir takımız. Okan Hoca da söyledi, Fenerbahçe de söyledi. Bütün takımlar hakem hatalarını söyledi. Golümüz verilmedi, penaltımız ters verildi. Çok gördük bunlar. Sarı kart gördüğüm için özür diledim. Tak diye gösterdi. Oyun başında yıldırma anlayışları doğru değil. Bariz pozisyonları görüyoruz zaten. Bizim pozisyonları görseniz çıldırırsınız, bazen VAR da görmüyor."