Serdal Adalı'dan golcü hamlesi: İşte gündemdeki iki yıldız

Beşiktaş ara transfer döneminde kadrosuna bir golcü katmak istiyor. Başkan Serdal Adalı'nın planlarında olan golcü takviyesi konusunda iki isim ön plana çıktı.
Beşiktaş'ta Serdal Adalı'nın başkanlığa gelmesinin ardından gözler ara transfer dönemine çevrildi.
Siyah-beyazlıların önümüzdeki günlerde Sergen Yalçın ile teknik direktörlük konusunda anlaşma sağlaması, ardından da kadrodaki eksik bölgelere takviye yapması bekleniyor.
Beşiktaş'ın listesinde hem Süper Lig'den hem de İngiltere Premier Lig'den isimler var. Serdal Adalı'nın seçim sürecinde golcü takviyesi planını açıklaması bu isimlerden birinin kadroya katılma ihtimalini güçlendirdi.
Siyah-beyazlıların, Eyüpspor ile çok iyi bir performans ortaya koyan Ahmed Kutucu konusunda girişimde bulunacağı, oluşacak şartlara göre Paul Onuachu konusunda da nabız yoklayacağı öğrenildi.
Süper Lig'de bu sezonki istikrarıyla dikkat çeken Ahmed Kutucu, takımına 7 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.
24 yaşındaki futbolcu, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella tarafından, milli takım kadrosuna dahil edilmişti.
Ahmed'i Beşiktaş'ın yanı sıra Galatasaray da istiyor.
Beşiktaş'ın forvet hattına yapmayı planladığı takviyelerden birisi de hava toplarındaki üstünlüğü ve bitiriciliğiyle dikkat çeken Paul Onuachu.
Geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla çok iyi bir performans sergileyen Nijeryalı golcü, kiralık olarak forma giydiği bordo-mavili kulüpten, bonservisini elinde bulunduran Southampton'a döndü.
Premier Lig ekibinde forma giyen 2.O1'lik forvet, bu sezon birçok maçta sonradan oyuna girerken, çıktığı 11 maçta gol ya da asist üretemedi.
Beşiktaş'ın Onuachu için kısa süre içinde resmi temaslara başlayacağı öğrenildi.