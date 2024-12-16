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Galatasaray-Trabzonspor maçında top çizgiyi geçti mi? Eski hakemler ne dedi?

Galatasaray-Trabzonspor maçında top çizgiyi geçti mi? Eski hakemler ne dedi?

Haber Merkezi
22:3716/12/2024, Pazartesi
G: 16/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Mücadelede bordo mavili takımın bulduğu gol öncesinde, topun çizgiyi geçip geçmediği tartışmalara neden oldu. Peki, Galatasaray-Trabzonspor maçında top çizgiyi geçti mi? Eski hakemler ne dedi? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor, Ali Sami Yen'de karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 55. dakikasında yaşanan bir pozisyon tartışmalara neden oldu.

Trabzonspor 55. dakikada Ozan Tufan'ın attığı golle skoru 3-2'ye getirdi.

Fakat bu gol öncesinde yaşanan bir pozisyon tartışmalara neden oldu.

Gol öncesinde Eren Elmalı'nın orta açtığı anda topun dışarı çıkıp çıkmadığı konusu oldukça fazla tartışıldı.

Eren Elmalı'nın orta açtığı anda topun dışarı çıktığı iddia edildi.

Bir başka kamera açısına göre de topun izdüşümünün çizgi üzerinde olduğu, bu yüzden topun dışarıda olmadığı ifade edildi.

Trabzonspor'un golü öncesinde top çizgiyi geçti mi? Eski hakemler ne dedi?

Bu konuyla ilgili eski hakemlerin yorumları şu şekilde:

Deniz Ateş Bitnel: "Çizgi kamerasından gösterilmediği sürece net bir şey söylemek mümkün değil! Tecrübeme dayanarak topun izdüşümünün çizgide olduğunu söyleyebilirim! Yani bence topun tamamı çizgiyi terk etmedi!"


Ahmet Çakar: “Hala topun net bir şekilde sıfırdan görünümü yok. Yazıklar olsun.”

#Galatasaray
#Trabzonspor
#Süper Lig

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