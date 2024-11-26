UEFA’dan Fenerbahçelileri sinirlendiren karar: Büyük tepki gösterildi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde deplasmanda Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek. UEFA bu maçın hakemlerini açıkladı. UEFA’nın hakem atamalarına, Fenerbahçeli taraftarlar büyük tepki gösterdi.
UEFA Avrupa Ligi 5. hafta müsabakasında Fenerbahçe, Çekya ekibi Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek.
28 Kasım Perşembe günü TSİ 23.00’da oynanacak mücadelede Almanya Futbol Federasyonu’ndan Sascha Stegemann düdük çalacak.
Stegemann’ın yardımcılıklarını Marco Achmüller ve Christof Günsch yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Florian Badstübner olacak.
Zorlu müsabakanın VAR (Video Yardımcı Hakem) koltuğunda Benjamin Brand oturacak. Yardımcı VAR olarak da Tobias Reichel görev alacak.
Fenerbahçeli taraftarlar maça Benjamin Brand’ın atanmasına sosyal medyadan büyük tepki gösterdi.
Brand, geçen sezon Sivasspor ile Fenerbahçe arasından oynanan maçta VAR hakemliği yapmış ve sarı lacivertli takım aleyhine 90+4. dakikada penaltı kararı verdirmişti.
Fenerbahçe, bu penaltı kararı ile sahadan 2-2 berabere kalmış ve şampiyonluk yarışında çok kritik 2 puan bırakmıştı.
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, katıldığı bir canlı yayında hakem Benjamin Brand için, “Sivasspor maçında şampiyonluğu kaybettik, bir şey dedik mi? Yabancı hakem istedik, yabancı VAR geldi ve hata yaptı.” açıklamasını yapmıştı.
Trio ekibi ise pozisyon hakkında şunları söylemişti:
Deniz Çoban: “Hakemin değerlendirmesi doğru. Hakemin görmediği bir şey yok. Umut vaad eden atak yok, bariz gol şansı yok, kontrolsüz bir hamle yok. VAR hakeminin müdahalesi yanlış. Sahada bile bu penaltı değil.”
Bahattin Duran: “Bu maçın kader anı. Burada VAR müdahalesi olması için VAR Hakemine ne söylenir? Çok açık ve net elinizde kanıt var mı? Hayır kesinlikle yok. Kaleci Livakovic kayarak gelseydi, rakibini süpürseydi, kontrolsüz bir faul yapsaydı top auta gidiyor bile olsa VAR hakemi çağırır, izleme tavsiyesinde bulunurdu. VAR müdahalesi çok yanlış.”
Bülent Yıldırım: “VAR'ın müdahale etmesi gereken hiçbir şey yok. VAR, niye müdahale etti ben bilmiyorum.”
Fenerbahçeli taraftarlar, UEFA'nın sosyal medya hesaplarını etiketleyerek, maça Benjamin Brand'ın atanmasına tepki gösterdi.