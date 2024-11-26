UEFA’dan Fenerbahçelileri sinirlendiren karar: Büyük tepki gösterildi

Bahattin Duran: “Bu maçın kader anı. Burada VAR müdahalesi olması için VAR Hakemine ne söylenir? Çok açık ve net elinizde kanıt var mı? Hayır kesinlikle yok. Kaleci Livakovic kayarak gelseydi, rakibini süpürseydi, kontrolsüz bir faul yapsaydı top auta gidiyor bile olsa VAR hakemi çağırır, izleme tavsiyesinde bulunurdu. VAR müdahalesi çok yanlış.”