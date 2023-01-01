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Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi’ndeki 11’inci galibiyetini aldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 16’ncı haftasında Galatasaray Nef ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan mücadeleyi Anadolu Efes 80-70’lik skorla kazandı. Karşılaşmanın en skorer ismi Galatasaray Nef’te 22 sayıyla Ennis, Anadolu Efes’te ise 19 sayıyla Larkin oldu. Öte yandan bu sonucun ardından Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi’ndeki 11’inci galibiyetini aldı. Galatasaray Nef - Anadolu Efes maç özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.

10:35 . 23/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Galatasaray Nef 70-80 Anadolu Efes

Galatasaray Nef 70-80 Anadolu Efes

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 16’ncı haftasında Galatasaray Nef ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi. Anadolu Efes 80-70’lik skorla kazandı.

GALATASARAY NEF - ANADOLU EFES MAÇ ÖZETİ

Galatasaray Nef - Anadolu Efes maç özetini izlemek için

MAÇ SONU AÇIKLAMALAR

ANDREAS PISTIOLIS: ZORLUKLAR YAŞIYORUZ AMA YOLUNU BULMAK ZORUNDAYIZ

Galatasaray Nef Başantrenörü Andreas Pistiolis, mücadelenin ardından yaptığı açıklamada, "Oyuncularım fiziksel olarak iyi efor gösterdi. Bir yol bulmaya ve yeni setlere adapte olmaya çalışıyoruz. Farklı pozisyonda oynayabilen oyuncularımız var. Zorluklar yaşıyoruz ama yolunu bulmak zorundayız" şeklinde konuştu.

ERGİN ATAMAN: BASKILI VE SERT BİR OYUN OYNADI

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ise şunları dile getirdi: "Maçtan önce de maçın zorlu geçeceğini biliyorduk. Galatasaray Nef seyircisi önünde baskılı ve sert bir oyun oynadı. Genelde oyun kontrolümüzde gitti, zaman zaman geri düşsek de hep iyi reaksiyon verdik. İyi mücadele ettik ve çok iyi savunma yaptık. Larkin, bugün takımı çok iyi organize etti. Hem kendisi attı hem de topu doğru kişiyle buluşturarak, arkadaşlarını çok iyi oynattı. Bugünkü düzenli oyunumuzda Larkin'in bu oyun kuruculuğunun payı çok fazla. Herkes elinden geleni yaptı. Bazı oyuncularımız istediğimiz formda değil, Clyburn formsuz bir dönem geçiriyor ama o da mutlaka toparlayacaktır. Euroleague'de sayı krallığında ilk üçte olan bir oyuncu. Bugün tam olarak devreye giremedi. Erten Gazi oyuna girdiği dönemde çok iyi performans gösterdi. Dunston savunmada çok iyi iş yaptı, Larkin ile ikili oyunlarda hücumda etkiliydi. Şimdi Baskonia deplasmanına gidiyoruz. Bir kez daha gördük ki bu oyun tarzıyla oynamamız gerekiyor. Bunun üzerine çalışmaya devam edeceğiz. 10 sayıyla kazandığımız bir derbi maçından sonra, oyuncu ile antrenör arasında geçen konuşmalardan bahsetmeye çok gerek yok. Onu motive etmek için ikazlarımız oldu. Clyburn de çok ciddi efor sarf etti ama formsuzdu."


#Galatasaray Nef
#Anadolu Efes
#basketbol
#maç özeti
1 saat önce
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Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi’ndeki 11’inci galibiyetini aldı
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