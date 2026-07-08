CAATSA kalkıyor

CAATSA yaptırımları kalkacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi için Ankara’ya gelen ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. Trump’tan F-35 konusunda 5 uçak için söz aldıklarını belirten Erdoğan, zirveden olumlu bir karar çıkacağına inandığını ifade etti. Trump ise F-35 konusunda ise “Neden olmasın ki? Kesinlikle bir karar vereceğiz. Türkiye’ye CAATSA yaptırımları kalkacak. Dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz” dedi.