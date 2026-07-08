CAATSA kalkıyor
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 8 Temmuz 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Su fiyatı benzinle yarışıyor
Depozito Yönetim Sistemi kapsamında şişe başına ödenecek 1 TL'lik iade, raflara yansıyan 2-3 TL'lik zamların gölgesinde kaldı. Bazı turistik bölgelerde ve yol üzerindeki işletmelerde suyun litre fiyatı 60 TL'yi aşarak benzinle yarışır hale geldi. Ambalajlı su fiyatındaki artış üzerine Ticaret Bakanlığı üretici, tedarikçi ve marketlere yönelik geniş kapsamlı denetim başlattı.
CAATSA yaptırımları kalkacak
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi için Ankara’ya gelen ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. Trump’tan F-35 konusunda 5 uçak için söz aldıklarını belirten Erdoğan, zirveden olumlu bir karar çıkacağına inandığını ifade etti. Trump ise F-35 konusunda ise “Neden olmasın ki? Kesinlikle bir karar vereceğiz. Türkiye’ye CAATSA yaptırımları kalkacak. Dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz” dedi.
Bırakın Filistin halkı yaşasın
Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hossam Hassan, Filistin halkına sahip çıkma çağrısında bulundu. Avustralya galibiyetini Filistin bayrağı açarak kutlayan Hassan, Filistin halkına destek mesajı verdi.
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