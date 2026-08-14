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AGS puanı ile atama sonuçları sonuc.osym.gov.tr! AGS sonuçları ne zaman açıklanacak? AGS sonuçları nereden sorgulanır?

AGS puanı ile atama sonuçları sonuc.osym.gov.tr! AGS sonuçları ne zaman açıklanacak? AGS sonuçları nereden sorgulanır?

14:36, 14/08/2026, Cuma
Yeni Şafak
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AGS puanı ile atama sonuçları sonuc.osym.gov.tr! AGS sonuçları ne zaman açıklanacak? AGS sonuçları nereden sorgulanır?

MEB-AGS sınavını geride bırakan öğretmen adayları için şimdi sonuç heyecanı başladı. Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne katılan binlerce aday, aldıkları puanın akademik ve mesleki kariyerlerine nasıl yansıyacağını öğrenmek için ÖSYM'nin açıklamasını bekliyor. Sınav sürecinin tamamlanmasının ardından adayların gündeminde sonuç tarihi ve sorgulama ekranı öne çıktı. Peki 2026 AGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmen adayları puanlarını nereden ve nasıl öğrenecek? İşte MEB-AGS sonuç tarihi ve sorgulama sürecine ilişkin merak edilenler...

Öğretmenlik hedefiyle 2026 MEB-AGS'ye giren adayların gözü artık sonuç ekranında. Sınavda gösterdikleri performansın ardından puanlarını öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM'nin sonuç duyurusunu takip ediyor. Sonuçların açıklanması, adayların Millî Eğitim Akademisi'ndeki hazırlık eğitimi sürecine ilişkin planlamaları açısından da önem taşıyor. Bu nedenle "AGS sonuçları hangi gün açıklanacak?" sorusu sınava katılanların gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. 2026 MEB-AGS sonuç tarihi belli oldu mu, sonuçlar saat kaçta açıklanacak ve nereden sorgulanacak? İşte ayrıntılar...

Öğretmenlik hedefiyle 2026 MEB-AGS'ye giren adayların gözü artık sonuç ekranında. Sınavda gösterdikleri performansın ardından puanlarını öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM'nin sonuç duyurusunu takip ediyor. Sonuçların açıklanması, adayların Millî Eğitim Akademisi'ndeki hazırlık eğitimi sürecine ilişkin planlamaları açısından da önem taşıyor. Bu nedenle "AGS sonuçları hangi gün açıklanacak?" sorusu sınava katılanların gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. 2026 MEB-AGS sonuç tarihi belli oldu mu, sonuçlar saat kaçta açıklanacak ve nereden sorgulanacak? İşte ayrıntılar...

2026 AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 yılı sınav ve sonuç takvimine göre MEB-AGS sonuçları, 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü ilan edilecek.

2026 AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 yılı sınav ve sonuç takvimine göre MEB-AGS sonuçları, 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü ilan edilecek.

AGS SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

Adaylar AGS sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin resmi Sonuç Açıklama Sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden öğrenebilecekler. T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sisteme giriş yapıldıktan sonra puan ve sıralama bilgilerini içeren sonuç belgesine ulaşılabilecek. Ayrıca sonuçlara ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ve ÖSYM Mobil uygulaması aracılığıyla da erişim sağlanabilecek.

AGS SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?Adaylar AGS sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin resmi Sonuç Açıklama Sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden öğrenebilecekler. T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sisteme giriş yapıldıktan sonra puan ve sıralama bilgilerini içeren sonuç belgesine ulaşılabilecek. Ayrıca sonuçlara ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ve ÖSYM Mobil uygulaması aracılığıyla da erişim sağlanabilecek.
Başlıklar :AGSAGS öğretmen atamasıags puanıAGS sonuçları
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