KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI?

2026 yılı itibarıyla kademeli emekliliği yürürlüğe koyan herhangi bir kanun bulunmuyor. Konu zaman zaman TBMM gündemine soru önergeleriyle taşınsa da, şu ana kadar kademeli emekliliğe ilişkin yasalaşmış bir düzenleme açıklanmadı.

Bu nedenle sosyal medyada yer alan "kademeli emeklilik çıktı" yönündeki paylaşımlar resmi bir dayanağa sahip değil.