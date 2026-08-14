EMEKLİYE SEYYANEN ZAM SON DAKİKA GELİŞMELER: SSK ve Bağ-Kur emeklisine seyyanen zam yapılacak mı, ek zam yapılacak mı?
Memur emeklilerine 2023 yılında uygulanmayan seyyanen zamla ilgili hukuk mücadelesinde yeni bir gelişme yaşandı. Dönemin memurlarına verilen 8 bin 77 liralık ek ödemenin emekli aylıklarına yansıtılmaması nedeniyle başlatılan süreçte dosya Anayasa Mahkemesi'nin gündemine taşındı. Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz'in başvurusu üzerinden ilerleyen davada AYM'nin aldığı son karar, milyonlarca memur emeklisinin dikkatini yeniden bu konuya çevirdi. Ancak mevcut gelişme, emeklilere doğrudan seyyanen zam ödeneceği anlamına gelmiyor; hukuki sürecin sonucu bekleniyor. Peki memur emeklilerine seyyanen zam verilecek mi, AYM kararı ne anlama geliyor? Kimler yararlanabilecek ve geriye dönük ödeme yapılacak mı? İşte son gelişmeler...
2023 yılında memurlara verilen ancak emekli aylıklarına yansıtılmayan 8 bin 77 liralık seyyanen ödeme konusunda gözler yeniden yüksek yargıya çevrildi. Yıllardır devam eden hak arayışında Anayasa Mahkemesi'ne taşınan başvuruyla ilgili yeni bir aşamaya geçilirken, kararın memur emeklileri açısından doğurabileceği sonuçlar merak konusu oldu. Özellikle geçmiş dönemde oluştuğu ileri sürülen maaş kayıplarının telafi edilip edilmeyeceği, olası bir olumlu kararın kimleri kapsayacağı ve ödeme yapılması halinde tutarın nasıl hesaplanacağı araştırılıyor. Peki AYM'nin son kararı emekliye seyyanen zam yolunu açtı mı? 8 bin 77 TL'lik ödeme bugün ne kadar oldu, geçmişe dönük fark ödenecek mi? İşte merak edilenler...
Emekliye seyyanen zam var mı, Anayasa Mahkemesi kararı belli oldu mu?
Anayasa Mahkemesi, Çilesiz'in bireysel başvurusunu 6 Ağustos 2026'da görüştü. Mahkeme, ikinci başvurunun daha önce açılan dosyayla birleştirilmesine karar verdi. Böylece uyuşmazlıkla ilgili hukuki süreçte yeni bir aşamaya geçilmiş oldu.
Avukat Ali Erdem Gündoğan, esas incelemenin ilk dosya üzerinden yürütüleceğini belirterek, kararın AYM'nin nihai değerlendirmesine ilişkin önemli bir aşama olduğunu ifade etti.
Son dönemde gündeme gelen yaklaşık 25 bin liralık seyyanen zam hesabı, 2023'te 8 bin 77 lira olarak uygulanan ilave ödemenin güncel katsayılarla hesaplanmasına dayanıyor. Ancak AYM'nin henüz nihai karar vermemiş olması nedeniyle 25 bin liralık artışın emekli maaşlarına kesin olarak yansıtılacağı söylenemiyor. Olası bir kararın ardından tutarın nasıl hesaplanacağı ve hangi dönemleri kapsayacağı ayrıca belirlenecek.
Temmuz 2023'te görevdeki kamu çalışanlarına 8 bin 77 lira ilave ödeme yapılması kararlaştırılmıştı. Söz konusu ödeme memurların maaşlarına yansırken memur emeklilerinin aylık hesaplamalarına dahil edilmedi. Bu farklılık nedeniyle emekli maaşlarına da aynı ödemenin yansıtılması talebiyle hukuki süreç başlatıldı. Konu daha sonra bireysel başvurular yoluyla Anayasa Mahkemesi'nin gündemine taşındı.
Bu nedenle AYM'nin olumlu karar vermesi halinde işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin söz konusu düzenlemeden yararlanamayacağı ifade ediliyor. Şu an için emekliye 25 bin TL seyyanen zam kesinleşmiş değil. AYM'nin dosyaları birleştirmesinin ardından gözler esas hakkındaki değerlendirmeye çevrildi.
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