ALES 2 sınav sonuçları 2026 sonuc.osmy.gov.tr ekranı! ÖSYM ALES/2 sınav sonucu açıklandı mı?
Akademik kariyer planlayan adayların merakla beklediği 2026-ALES/2 sonuçları açıklandı. 2 Ağustos'ta gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın değerlendirme süreci tamamlanırken, sınava katılan adaylar artık elde ettikleri puanları öğrenebilecek. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte yüksek lisans ve doktora hedefleyen adaylar için yeni bir aşama da başladı. Adaylar, puanlarını kullanacakları başvuru süreçlerinde sonuç bilgilerini ÖSYM'nin sisteminden kontrol edebilecek. Peki 2026 ALES/2 sonuçları nasıl sorgulanır? ALES puanı nereden ve hangi ekran üzerinden öğrenilir? İşte ALES/2 sonuç sorgulama ekranı ve merak edilen ayrıntılar...
2026 ALES/2 sınavına giren adaylar için bekleyiş sona erdi. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın ikinci oturumuna katılan adayların sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı. Böylece yüksek lisans, doktora ve akademik kariyer planları yapan adaylar sınavdan aldıkları puanı öğrenme fırsatı buldu. Sonuçların açıklanmasının ardından adayların gündeminde bu kez puanların hangi başvurularda kullanılabileceği ve sonuç belgesinin nasıl görüntüleneceği yer alıyor. 2026-ALES/2 sonuçları nereden öğrenilir? ÖSYM AİS üzerinden sonuç sorgulama nasıl yapılır? İşte sonuç ekranına ilişkin tüm bilgiler...
ÖSYM'nin takvimine göre 2026-ALES/2 sonuçları bugün açıklanacaktı. On binler heyecanla araştırma yaparken ÖSYM saat 10.00'da beklenen duyuruyu geçti.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek. 2026-ALES/3 sınavı ise 29 Kasım'da gerçekleşecek.
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