LGS 3. nakil olacak mı son dakika, var mı? LGS 3. nakil ne zaman, tercih tarihleri açıklandı mı?
LGS'de ikinci nakil sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte lise yerleştirme sürecinde yeni bir aşamaya geçildi. İlk yerleştirme ve birinci nakil döneminde istediği okula yerleşemeyen öğrencilerin ikinci nakil tercihleri de sonuçlandı. Böylece tercih dönemlerinde herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler için artık boş kontenjanlar üzerinden gerçekleştirilecek yeni yerleştirme süreci başlayacak. Bu kapsamda öğrencilerin il ve ilçe düzeyinde yapılacak başvurular için belirlenen tarihleri takip etmesi gerekecek. Peki ikinci nakilde de liseye yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? İl ve ilçe komisyonlarına başvurular ne zaman yapılacak? LGS yerleştirme süreci hangi tarihte tamamlanacak? İşte 2026 LGS nakil sürecinde bundan sonra yaşanacaklar...
2026 LGS'de öğrencilerin lise yerleştirme sürecinde önemli bir aşama daha geride kaldı. İkinci nakil sonuçlarının yayımlanmasıyla birlikte öğrencilerin tercihleri doğrultusunda oluşan yeni yerleştirmeler belli oldu. Ancak henüz herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler için süreç tamamen sona ermiyor. Boş kalan kontenjanlar üzerinden il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları tarafından yeni bir başvuru dönemi yürütülecek. Bu aşama, herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için son fırsatlardan biri olacak. Peki LGS'de açıkta kalan öğrenciler ne yapacak? Komisyon başvuruları ne zaman başlayacak, hangi tarihte sona erecek? 2026 LGS yerleştirme süreci ne zaman tamamlanacak? İşte merak edilen ayrıntılar...
LGS 2. NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, LGS'nin 10 Ağustos'ta açıklanan yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarının ardından, yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları yayımlandı.
Sonuçların ardından 17-26 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Böylece yerleştirme süreci, 28 Ağustos tarihinde tamamlanacak.
Yerleştirme sürecinin ardından yatılılık başvuruları, 31 Ağustos-3 Eylül'de okul ve kurumlarca alınacak.
Yatılılık yerleştirme sonuçları 4 Eylül'de ilan edilecek ve e-Pansiyon üzerinden kayıt işlemleri sisteme işlenecek.
Sonuçlara "sonuc.meb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.
LGS 3. NAKİL HAKKI VAR MI, NE ZAMAN?
LGS tercih döneminde yerleştirmeye esas nakil işlemleri iki (2) dönem halinde yapılır. Her bir nakil döneminde öğrenciler en fazla 3 okul tercihi hakkını kullanabilir.
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