LGS 3. nakil olacak mı son dakika, var mı? LGS 3. nakil ne zaman, tercih tarihleri açıklandı mı?

2026 LGS'de öğrencilerin lise yerleştirme sürecinde önemli bir aşama daha geride kaldı. İkinci nakil sonuçlarının yayımlanmasıyla birlikte öğrencilerin tercihleri doğrultusunda oluşan yeni yerleştirmeler belli oldu. Ancak henüz herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler için süreç tamamen sona ermiyor. Boş kalan kontenjanlar üzerinden il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları tarafından yeni bir başvuru dönemi yürütülecek. Bu aşama, herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için son fırsatlardan biri olacak. Peki LGS'de açıkta kalan öğrenciler ne yapacak? Komisyon başvuruları ne zaman başlayacak, hangi tarihte sona erecek? 2026 LGS yerleştirme süreci ne zaman tamamlanacak? İşte merak edilen ayrıntılar...