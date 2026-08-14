Emekliye yüzde 8,7, memura yüzde 6,67 zam hesabı çıktı! Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı için yeni maaş
Merkez Bankası’nın 2026 yıl sonu enflasyon beklentisini yukarı yönlü güncellemesi, emekli ve memurların gelecek yıl alacağı zam için yapılan hesaplamaları da değiştirdi. Daha önce yüzde 26 olarak açıklanan yıl sonu tahmininin yüzde 28'e çıkarılmasıyla birlikte, Ocak 2027 döneminde maaşlara yansıyabilecek artış oranları yeniden hesaplanmaya başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri açısından yılın ikinci yarısında oluşacak enflasyon belirleyici olurken, memur ve memur emeklilerinin hesabında toplu sözleşme artışıyla birlikte oluşacak enflasyon farkı da dikkate alınacak. Peki Merkez Bankası'nın yüzde 28'lik tahmini gerçekleşirse emekli ve memur maaşları ne kadar artacak? Ocak 2027 zammı yüzde kaç olacak? İşte olası zam hesabı ve maaşlara yansıyacak yeni rakamlar...
Milyonlarca emekli ve memurun gözü şimdiden Ocak 2027 maaş zammına çevrildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 26'dan yüzde 28'e yükseltmesi, yılın ikinci yarısında oluşacak enflasyona ilişkin beklentileri de değiştirdi. Henüz kesinleşmiş bir zam oranı bulunmazken, mevcut tahmin üzerinden yapılan hesaplamalar SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklileri için farklı artış senaryolarını ortaya koyuyor. Ancak nihai rakam için önümüzdeki aylarda açıklanacak enflasyon verilerinin tamamlanması gerekiyor. Peki yüzde 28'lik tahmin gerçekleşirse Ocak 2027'de emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? Memur ve memur emeklilerinin artışı yüzde kaç olacak? İşte güncel hesaplama...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın üçüncü enflasyon raporunu açıkladı. 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28 olarak yukarı yönlü (önceki yüzde 26) olarak güncelledi. Geçen temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine altı aylık enflasyon farkı olan yüzde 17,76 oranında zam yapılmış ve Meclis'te kabul edilen yasal düzenleme ile en düşük emekli maaşı 23 bin 552 TL olarak belirlenmişti.
Enflasyon beklentisi yüzde 28'e çıktı
Merkez Bankası'nın güncellediği enflasyon raporunda, mayıs ayında yapılan bir önceki tahminin ardından yeniden yukarı yönlü bir revizyona gidildi. Başkan Karahan'ın paylaştığı bilgilere göre, güncel ekonomik gelişmeler ışığında 2026 yıl sonu tahmini yüzde 28 olarak belirlendi. Bu oranın gerçekleşmesi durumunda, yılın ikinci yarısını kapsayan temmuz ve aralık ayları arasındaki altı aylık enflasyon verisi doğrudan maaş zamlarının temelini oluşturacak.
Yıllık enflasyonun yüzde 28 seviyesinde tamamlanabilmesi için, temmuz ve aralık aylarını kapsayan yılın ikinci yarısındaki tüketici fiyat endeksi artışının yaklaşık yüzde 8,70 oranında gerçekleşmesi gerekiyor.
OCAK 2027 İÇİN MASADAKİ ZAM SENARYOLARI
Henüz altı aylık sürecin başında olunmasına rağmen, ekonomi kurumlarının yıl sonu enflasyon beklentileri doğrultusunda Ocak 2027 için farklı zam senaryoları öne çıkıyor.
Beklentiler şu şekilde şekilleniyor:
YÜZDE 7 ZAM SENARYOSU
Beklenen Zam Oranı: Yüzde 7,00
Tahmini En Düşük Maaş: 25.201 TL
YÜZDE 8,70 ZAM SENARYOSU
Beklenen Zam Oranı: Yüzde 8,70
Tahmini En Düşük Maaş: 25.601 TL
YÜZDE 9,72 ZAM SENARYOSU
Beklenen Zam Oranı: Yüzde 9,72
Tahmini En Düşük Maaş: 25.841 TL
YÜZDE 10,67 ZAM SENARYOSU
Beklenen Zam Oranı: Yüzde 10,67
Tahmini En Düşük Maaş: 26.065 TL
Ocak 2027'de uygulanacak kesin zam oranı, yılın son altı ayına ait resmi enflasyon verilerinin 5 Ocak tarihinde açıklanmasıyla resmiyet kazanacak.
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