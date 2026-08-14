Emekli maaşı hesabında 3 kritik yeni dönem: Katsayı güncellendi: 1999 öncesi, 2008 sonrası SSK, Bağkur emeklisine ayrı hesap

Aylık bağlama oranı ise sigortalının hangi dönemde çalıştığına göre değişiyor.

1999 öncesi çalışmalar

1999 yılı öncesindeki sigortalılık döneminde aylık bağlama oranları daha yüksek uygulanıyor. 25 yıllık sigortalılık süresi ve 9 bin gün üzerinden yapılan hesaplamalarda oran yüzde 70'ler seviyesine kadar çıkabiliyor.

1999-2008 arasındaki dönem

Bu dönemde aylık bağlama oranları önceki döneme göre aşağı çekildi. 10 yıllık süre için yüzde 35 oranı esas alınırken, devam eden her yıl için yüzde 2 oranında artış uygulanıyor. 25 yıldan sonraki her yıl için ise artış oranı yüzde 1,5 olarak hesaplanıyor.

Ekim 2008 sonrası

Ekim 2008'de sosyal güvenlik sisteminde yapılan düzenlemelerle birlikte aylık bağlama oranlarında yeni bir dönem başladı. 25 yıllık çalışma üzerinden hesaplanan oran yüzde 50'ler seviyesine kadar geriledi.

Bu dönemdeki hesaplamalarda yalnızca prime esas kazanç ve aylık bağlama oranı değil, aynı zamanda güncelleme katsayısı da önemli hale geliyor. Enflasyon ve ekonomik büyüme verileri, emeklilik hesabında kullanılan güncelleme katsayısının belirlenmesinde etkili oluyor.