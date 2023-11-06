İsrail ölüm yağdırıyor! Gazze'de korkunç bilanço: Ölü sayısı 10 bini aştı, bunun 4 bin 104'ü çocuk.
İsrail'in Filistin topraklarına yönelik bearbar saldırıları ve sivil katliamı birinci ayını doldururken İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 10 bini geçti. Öldürülenlerin 4 bin 104'ü çocuk.
15.55 İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 10 bini geçti.
15.29 Ürdün Başbakanı Hasavne: Filistinlileri tehcir etmeye yönelik her türlü girişim veya koşul kırmızı çizgidir. Ürdün bunu bir savaş ilanı olarak değerlendirecektir.
13.43: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile görüştü. Reisi ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Gazze'deki bombardımanın, soykırımın ve çocuk cinayetlerinin bir an önce durdurulması ve ateşkesin sağlanması gerektiğine inanıyoruz" dedi.
13.31: İsrail, Ürdün'ün abluka altındaki Gazze Şeridi'ne acil tıbbi malzeme ve ilaç yardımlarını hava yoluyla ulaştırmasını kendileriyle koordinasyon sağlayarak gerçekleştirdiğini bildirdi.
İran: İsrail nükleer silahlardan arındırılmalı
13.28: İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Gazze'ye nükleer bomba atılmasının olasılıklar arasında olduğunu söyleyen İsrailli Bakan'a tepki göstererek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına (UAEA) İsrail'in nükleer silahlardan arındırılması çağrısında bulundu.
13.08: Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde 5 İsrail askeri aracını imha ettiklerini duyurdu.
Filistinliler için süreli olarak koridor açılacak
12.48: İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinlilerin güneye geçişi için bugün süreli olarak koridor açılacağını öne sürdü.
12.47: Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Gazze'de insani felaketin yaşandığını belirterek, "Uluslararası toplum, böylesi bir trajedinin sürmesine izin vermemeli." dedi.
12.22: ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William J. Burns, siyasiler ve istihbarat yetkilileriyle görüşmek üzere İsrail’i ziyaret etti.
12.09: İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, Gazze'de insani krizin yaşanmadığını öne sürdü.
11.44: İsrail ile çatışma halindeki Lübnan Hizbullahı, 1 mensubunun daha öldüğünü duyurdu.
11.18: İsrail ablukası ve bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nde dün akşam kesilen iletişim ve internet erişiminin aşamalı olarak sağlanmaya başlandığı bildirildi.
11.07: İsrail, Gazze'deki Bureyc Mülteci Kampı'nı bombaladı. Olayda en ez 15 kişi hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralı var.
11.00: İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ne yönelik kara harekatının başlamasından bu yana 30 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.