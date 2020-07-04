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Gündem 110 yıllık baba mesleği kalaycılığı yaşatıyor
TOKAT

110 yıllık baba mesleği kalaycılığı yaşatıyor

Tokat'ın Zile ilçesinde, tarihi uzun çarşıda kalaycılık yapan Faruk Burtaçgiray, 7 yaşında başladığı baba mesleğini devam ettiriyor. Faruk Burtaçgiray, plastik ve alüminyum kullanımı ile mesleklerinin kaybolmaya yüz tuttuğunu söyledi.

Haber Merkezi DHA
Bazen haftalarca iş olmuyor diyen 74 yaşındaki Faruk Burtaçgiray, 110 senelik baba mesleğini küçük dükkanında sürdürüyor.
Bazen haftalarca iş olmuyor diyen 74 yaşındaki Faruk Burtaçgiray, 110 senelik baba mesleğini küçük dükkanında sürdürüyor.

Zile ilçe merkezinde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Faruk Burtaçgiray, 7 yaşında başladığı kalaycılık mesleğini babadan kalma 110 yıllık dükkanda yaşatıyor.

DHA

1978'de vefat eden babası Remzi Burtaçgiray'dan kalan malzemelerle kalaycılık mesleğini devam ettiren Faruk Burtaçgiray, tüm teknolojik yeniliklere rağmen, mesleğin son temsilcilerinden biri olmayı sürdürüyor.

DHA

Tarihi Zile Uzun Çarşı'da toplam 2 kalaycının kaldığını ve çırak yetişmediğini söyleyen Burtaçgiray, şu ifadelere yer verdi:

DHA

  • "Kalaycılık mesleği tamamen bitti. Çırak bulamıyoruz. Zile'de 2 tane kalaycı kaldı. 7 yaşında başladım, devam ediyorum. Babamla beraber çalıştık. Sanatımdan memnunum. Ekmeğimizi bu sanattan aldık. Çocuklarımı kalaycılıkla okuttum. Bazen haftalarca iş olmuyor. Bazen de günde 4- 5 kalay yaptığımız oluyor. Plastik kaplar, kanser yapıyor. Plastik ve alüminyum kaplar çıktıktan sonra bizim sanatımız öldü. Hastalık da çoğaldı. Bugün bakır kapla yaptığın yemekle, alüminyum ile çinko da yaptığın yemeğin arasında dağlar kadar fark var. En sağlıklısı bakır. Örneğin bakır kazanda yoğurt çalarsan hiç ekşimez. Alüminyum ya da çelik tencerede yaparsan 2 günde ekşir. En sağlıklısı bakır kazan. Bakırdan başkasında hiçbir şey yemeyeceksin. Kalaylama işleminde nişadır var. Kömür ateşinde kalay eritiliyor. Kaplara çalıyoruz. Erime derecesi var. Tavrını bilmezsen ya geçer ya da kalay tutmaz"

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