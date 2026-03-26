15-18 yaşa ceza indirimi kalksın

TBMM'de kurulan Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu’nda yapılan sunumlar, çocuk suçluların artışı ve mevcut sistemin yetersizliğini yeniden gündeme taşıdı. Komisyon toplantısında hem akademik hem de sahadan gelen değerlendirmeler, özellikle 15-18 yaş grubuna yönelik ceza politikalarının yeniden ele alınması gerektiğinin ispatı oldu.

YAPTIRIM HİSSEDİLMİYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Pınar Akdoğan, sahadaki tabloyu sert ifadelerle ortaya koydu. 15-18 yaş grubunda ağır suçlar için ceza indiriminin kaldırılmasını savunan Akdoğan, mevcut sistemin çocuklarda suç algısı oluşturmadığını belirtti. Akdoğan, “Çocuklar suçu eğlenceli ve prestijli bir alan olarak görmeye başladı. Aynı suçu defalarca işleyebiliyorlar çünkü yaptırımın farkına varmıyorlar” dedi. Bazı çocukların suç örgütleri tarafından kullanıldığını da vurgulayan Akdoğan, “Bu çocuklar adeta suç çiftliklerinde yetiştiriliyor ve suçu kariyer basamağı olarak görüyor” ifadelerini kullandı.

CEZAEVİ RÜTBE HALİNE GELDİ

Cumhuriyet Savcısı Mahmut Nedim Başarangil de çocuklar arasında cezaevine girmenin statü olarak algılanmaya başladığını kaydetti. Sistemin caydırıcılık üretmediğini dile getiren Başarangil, “Çocuklar için cezaevi artık bir üst seviyeye geçme aracı gibi görülüyor. Bu algıyı kıracak düzenlemeler yapılmalı” diye konuştu.

AİLE YAPISINDAKİ BOZULMA ETKİLİ

İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Koca, mevcut sistemin normatif olarak büyük ölçüde yeterli olduğunu, ancak uygulamada ciddi sorunlar yaşandığını vurguladı. Çocuk suçluların artışına dikkat çeken Koca, bunda aile yapısındaki bozulma, ekonomik yoksunluk ve sosyal medyanın etkisinin belirleyici olduğunu söyledi. Özellikle infaz sistemine işaret eden Koca, “Eğer bir ülkede cezaevinden çıkanların yarısı yeniden suç işliyorsa, burada ciddi bir sorun vardır” değerlendirmesinde bulundu.

HAKİME TAKDİR YETKİSİ VERİLMELİ

Koca'nın en dikkat çeken önerisi ise ağır suçlarda yaş indiriminin otomatik uygulanmaması oldu. Buna göre, kasten öldürme, yaralama ve yağma gibi şiddet suçlarında hakimin, çocuğun gelişim düzeyini dikkate alarak indirim yapmama yetkisine sahip olması gerektiği ifade edildi. Bu yaklaşımın temelinde, çocukların işledikleri suçun sonuçlarını hissetmesi gerektiği düşüncesi yer aldı.





Aile ve eğitim önemli

Komisyondaki tartışmalar, yeni dönemde çocuk adalet sisteminin iki temel eksende şekillenebileceğine işaret ediyor: Suça sürüklenmeyi önleyici sosyal politikaların güçlendirilmesi, ağır suçlarda daha caydırıcı ve esnek ceza mekanizmalarının getirilmesi. Uzmanlar, yalnızca cezayı artırmanın yeterli olmayacağına dikkat çekerken, aile, eğitim ve sosyal politika ayağının güçlendirilmediği bir modelin kalıcı çözüm üretmeyeceği görüşünde birleşiyor.



