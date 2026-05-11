33 ilde dev operasyon: Gençlerin kanını emen kirli çark darmadağın edildi

17:3211/05/2026, Pazartesi
DHA
Kara para ve yasa dışı bahis operasyonu

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik 33 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Gürlek, “Gençlerimizin kanını emen kirli bir çark daha darmadağın edilmiştir” ifadelerini kullanarak suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

Bakan Gürlek'iin açıklaması şu şekilde;

Adalet, İçişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarımızın omuz omuza, tam bir eş güdüm içinde yürüttüğü çalışmalar; suç odaklarının nefesini kesmeye devam ediyor. Kurumlarımızın ortaya koyduğu bu güçlü irade, suçla mücadelemizdeki en büyük dayanağımızdır.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde; yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik 33 ilimizde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla, gençlerimizin kanını emen kirli bir çark daha darmadağın edilmiştir.

8,7 Milyar TL’lik devasa bir suç gelirinin tespit edildiği bu operasyon kapsamında, tüm sorumlular hakkında gereken adli işlemler titizlikle sürdürülmektedir. Milletimizin huzuruna ve ekonomimize kasteden hiçbir yapıya asla geçit vermeyeceğiz.

Bu başarılı operasyonda emeği geçen; Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğümüze ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığımıza teşekkür ediyorum.



