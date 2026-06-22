9 bin 865 başvurudan yalnızca 66 ihlal çıktı

Rapora göre, Türkiye aleyhine AİHM önünde bekleyen derdest başvuru sayısı bir yılda yüzde 14,6 azalarak 21 bin 600'den 18 bin 450'ye gerilediği ifade edildi. Uluslararası Mahkeme, geçtiğimiz yıl Türkiye hakkında sonuçlandırdığı 9 bin 865 başvurunun yalnızca 66’sında ihlal kararı verdi.

2025 yılında AİHM, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin yaşam hakkını düzenleyen, işkence yasağını içeren maddelerden Türkiye hakkında herhangi bir ihlal kararı vermedi. Aynı şekilde düşünce, vicdan ve din özgürlüğünü düzenleyen, toplantı ve dernek kurma özgürlüğünü düzenleyen, ayrımcılık yasağını düzenleyen, madde ve serbest seçim hakkını düzenleyen maddeler yönünden de ihlal kararı çıkmadı. Özel hayata ve aile hayatına saygı hakkını düzenleyen madde kapsamında 8 ihlal kararı verilirken, ifade özgürlüğüne ilişkin maddeden verilen ihlal kararı sayısı 5'te kaldı. Raporlarda, ifade özgürlüğü alanında verilen ihlal kararlarının 2024'te 15, 2023'te ise daha yüksek seviyelerde bulunduğu dikkate alındığında önemli bir düşüş yaşandığı görüldü.