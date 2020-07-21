Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem AÖL sınav yerleri belli oldu
EĞİTİM

Açık Öğretim Lisesi sınav giriş yerleri açıklandı!

AÖL sınav yerleri belli oldu

Türlü sebepler nedeniyle örgün eğitime devam edemeyen ya da eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan öğrencilerin okuduğu Açık Öğretim Lisesi'nde sınavlar bu hafta sonu yapılacak. AÖL sınav yerleri ve giriş belgeleri erişime açıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/Arşiv
Foto/Arşiv

Çeşitli nedenler ile lise eğitimini gerçekleştirmeyen ya da yarıda bırakan adaylar lise eğitimlerini tamamlamak için Açık Öğretim Sınavına giriyor. Sınava nerede gireceklerini merak eden öğrenciler için AÖL sınav yerleri belli oldu.

AÖL 2. DÖNEM SONU SINAVLARI NE ZAMAN OLACAK?

AÖL 2. dönem sonu sınavları 25-26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek

Açık Lise (AÖL) sınav yerleri sorgulama
ÖZGÜN
Açık Lise (AÖL) sınav yerleri sorgulama

AÖL 2. DÖNEM SONU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL 2. dönem sonu sınav sonuçlarının 17 Ağustos tarihinde adayların erişimine sunulması bekleniyor.

MEB giriş - aolweb.aol.meb.gov.tr AÖL sonuçları sorgulama ekranı
ÖZGÜN
MEB giriş - aolweb.aol.meb.gov.tr AÖL sonuçları sorgulama ekranı

  • SINAV GİRİŞ BELGELERİNİN ALINMASI
  • – Sınav Giriş Belgeleri “http://aol.meb.gov.tr/” resmî web sitesinde yayınlanmaktadır. Bu adresten alınacak Sınav Giriş Belgesine ait bilgisayar çıktısı ile sınava girilmelidir.
  • – Sınav Giriş Belgesi fotoğrafsız ise irtibat bürolarınca öğrencinin fotoğrafı sisteme eklenerek, fotoğraflı giriş belgesinin alınması gerekmektedir.
  • – Öğrencilerin adreslerine herhangi bir sınav evrakı gönderilmemektedir.
  • – Öğrencilerin Sınav Giriş Belgesindeki bilgiler ile açıklamaları dikkatlice okumaları gerekmektedir.
  • – Sınav Giriş Belgenizde belirtilen okul ve salonda sınava girmeniz gerektiğini unutmayınız.
  • – Sınav gününden önce sınava gireceğiniz yeri mutlaka görünüz.
Abone Ol Google News
Düğünlerin yeni favorisi

Düğünlerin yeni favorisi

​Hayaller altın, gerçekler altın kaplama gümüş takı.
Yunan ordusunda Navtex paniği

Yunan ordusunda Navtex paniği

​Türk savaş gemileri bölgeye intikal etti.
İzmir Foçada evlerine denizden su taşıyan vatandaş isyan etti: Hiç kimse tepki vermiyor, ben hayret ettim

​Erdoğan hükümet sistemini değerlendiriyor.
Transfer dönemine <br>damga vuracak

Transfer dönemine
damga vuracak

​Bonservis bedeli ve yıllık ücreti netleşti.

Elimizden<br>geleni yaptık

Elimizden
geleni yaptık

​Hüseyin Çimşir, bordo mavili camiaya veda etti.
Evli ve bir kız <br>çocuğu babasıymış

Evli ve bir kız
çocuğu babasıymış

Pınar Gültekin'in katiliyle ilgili detaylar ortaya çıktı.
Ezber bozuldu: Hollanda'ya gül satıyoruz

Ezber bozuldu: Hollanda'ya gül satıyoruz

​En iyi türler birleştirildi Türkiye'nin ilk gül cinsi geliştirildi.

O sene bu sene mi?

O sene bu sene mi?

​Mesut Özil Fenerbahçe'nin teklifine yanıt verdi.
Vahşetin detayları ortaya çıktı

Vahşetin detayları ortaya çıktı

Katil, Pınar Gültekin'i bağ evinde boğup, cesedini varille taşımış.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.