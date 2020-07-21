Çeşitli nedenler ile lise eğitimini gerçekleştirmeyen ya da yarıda bırakan adaylar lise eğitimlerini tamamlamak için Açık Öğretim Sınavına giriyor. Sınava nerede gireceklerini merak eden öğrenciler için AÖL sınav yerleri belli oldu.

AÖL 2. DÖNEM SONU SINAVLARI NE ZAMAN OLACAK?

AÖL 2. dönem sonu sınavları 25-26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek

ÖZGÜN Açık Lise (AÖL) sınav yerleri sorgulama

AÖL 2. DÖNEM SONU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL 2. dönem sonu sınav sonuçlarının 17 Ağustos tarihinde adayların erişimine sunulması bekleniyor.

ÖZGÜN MEB giriş - aolweb.aol.meb.gov.tr AÖL sonuçları sorgulama ekranı