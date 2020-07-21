Çeşitli nedenler ile lise eğitimini gerçekleştirmeyen ya da yarıda bırakan adaylar lise eğitimlerini tamamlamak için Açık Öğretim Sınavına giriyor. Sınava nerede gireceklerini merak eden öğrenciler için AÖL sınav yerleri belli oldu.
AÖL 2. DÖNEM SONU SINAVLARI NE ZAMAN OLACAK?
AÖL 2. dönem sonu sınavları 25-26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek
AÖL 2. DÖNEM SONU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL 2. dönem sonu sınav sonuçlarının 17 Ağustos tarihinde adayların erişimine sunulması bekleniyor.
- SINAV GİRİŞ BELGELERİNİN ALINMASI
- – Sınav Giriş Belgeleri “http://aol.meb.gov.tr/” resmî web sitesinde yayınlanmaktadır. Bu adresten alınacak Sınav Giriş Belgesine ait bilgisayar çıktısı ile sınava girilmelidir.
- – Sınav Giriş Belgesi fotoğrafsız ise irtibat bürolarınca öğrencinin fotoğrafı sisteme eklenerek, fotoğraflı giriş belgesinin alınması gerekmektedir.
- – Öğrencilerin adreslerine herhangi bir sınav evrakı gönderilmemektedir.
- – Öğrencilerin Sınav Giriş Belgesindeki bilgiler ile açıklamaları dikkatlice okumaları gerekmektedir.
- – Sınav Giriş Belgenizde belirtilen okul ve salonda sınava girmeniz gerektiğini unutmayınız.
- – Sınav gününden önce sınava gireceğiniz yeri mutlaka görünüz.