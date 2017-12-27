Adalet Bakanı Gül'den CHP'li Aldan'ın haddini aşan sözlerine tepki

CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan, vatanı için 15 Temmuz'da FETÖ'cü kalleşlere direnen vatandaşlara açık açık hakaret etti. Haddini aşan Aldan, yeni çıkarılan düzenlemenin "Benim bir sürü itim var, bunları salarım sokağa ve onlara af bile getirebilirim mantığıdır" diyerek büyük bir terbiyesizliğe imza attı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP'li Aldan'ın bu sözlerine ilişkin açıklama yaptı. Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "CHP milletvekili Ömer Süha Aldan’ın, son KHK ile ilgili haddini ve maksadını aşan garabet açıklamalarını şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Gül, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

Adeta, darbe girişiminin başarısız oluşuna üzülmüş bir bilinçaltının dışa vurumu olan bu edepsiz ve alçakça açıklama, 15 Temmuz’da canını ortaya koyan milletimize ağır bir hakarettir.

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Adeta, darbe girişiminin başarısız oluşuna üzülmüş bir bilinçaltının dışa vurumu olan bu edepsiz ve alçakça açıklama, 15 Temmuz’da canını ortaya koyan milletimize ağır bir hakarettir.

Bir milletvekilinin görevi milletimize hakaret ederek darbeci katillere kalkan olmak değildir. Bu konuda CHP yönetimi ve söz konusu milletvekili, başta kendi seçmeni olmak üzere milletimizin tamamından özür dileyene kadar meselenin takipçisi olacağız.

GÜNDEM CHP milletvekili Ömer Süha Aldan'a soruşturma