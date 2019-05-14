Adil Öksüz'ün yeğenine hapis cezası

FETÖ'nün sözde "Hava Kuvvetleri Komutanlığı imamı" ve darbe girişiminin de kilit isimlerinden firari Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz'e ''suçluyu kayırma'' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.
Ne olmuştu?
FETÖ'nün 15 Temmuz Darbe Girişimi sırasındaki en kritik isimlerinden firari Adil Öksüz'ün yeğeni, İstanbul'da kargo göndermek üzereyken suçüstü yakalandı.
Firari Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz'ün ABD'ye kargo göndereceğini tespit eden güvenlik güçleri, 13 Nisan'da düzenledikleri operasyonla Hüsna Öksüz'ü kargoyu görevliye teslim ettiği sırada yakaladı.
Kargo paketi içerisinde FETÖ'nün Üsküdar sorumlusu olarak aranan M.Ö, tutuklu olan eşi Ş.Ö ve çocukları Z.Ş.Ö'ye ait muhtelif evraklara el konuldu.
İlk ifadesinde kargonun kendisine ait olduğunu kabul eden Hüsna Öksüz, Adil Öksüz'ün kardeşi M.Ö'nün talimatıyla kargoyu göndermeye çalıştığını söyledi.
Esmaül Hüsna Öksüz, dün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.