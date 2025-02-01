Aile ve Gençlik Fonu'na başvuru sayısı 43 bin 921 oldu

Yeni evlenecek çiftlere yönelik 150 bin TL'lik faizsiz kredi uygulamasının Türkiye genelinde hayata geçirilmesinin ardından, Aile ve Gençlik Fonu’na yapılan başvurularla ilgili son gelişmeyi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş duyurdu. Göktaş "Bugüne kadar 12 bin 958 gencimize Evlilik Öncesi Eğitim Programlarımızı sunduk. Bu müjdemizi açıkladığımız günden bu yana Türkiye geneli 43 bin 921 gencimiz Aile ve Gençlik Fonu'na başvurdu" dedi.
'Ailemiz varsa geleceğimiz vardır'
Burada konuşan Bakan Göktaş, ailenin, medeniyetimizin birer parçası olduğunu belirterek, "Aynı zamanda bugünümüzün de yarınımızın da geleceğimizin de teminatıdır. Ailemiz varsa geleceğimiz vardır. Bu kapsamda toplumun temel direği olan aile kurumunun güçlenmesine katkı sunacak önemli bir programda bu vesileyle paylaştık ve bu mutluluğu Sivas'ta başlatmış olduk. Aile ve gençlik konulu kapsamında başlattığımız Evlilik Öncesi Eğitim Programı'nı evlilik kredisinden istifade etmek isteyen bütün gençlerimize de yaygınlaştırdık. Bizim amacımız; geleceğin güçlü aile yapısını kuvvetlendirmek, desteklemek. Her bir çiftimize teşekkür etmek, tebrik etmek istiyorum. Çok değerli ve önemli bir karar aldınız, önemli bir karar aşamasının eşiğindeydiniz. Şimdi adım attınız, bir başvuru sürecinden sonra buradasınız. Aile toplumun temel taşı, aynı zamanda sağlam temeller üzerine kurulan aileleri desteklemek hepimizin de görevi" dedi.
'İletişimimizi kuvvetlendirmemiz oldukça kıymetli'
Aile ve Gençlik Fonu'nu evlenecek çiftlerin hayallerini desteklemek amacıyla hayata geçirdiklerini söyleyen Bakan Göktaş, "Evlilik sadece iki insanın bir araya gelmesi değil, aynı zamanda bir hayat ortaklığı, sorumluluğun paylaşılması. Sizlere evlenirken iyi günde ve kötü günde diye soracaklar. Hem iyi hem de kötü günümüzde dayanışmamızı göstermemiz, iletişimimizi kuvvetlendirmemiz oldukça kıymetli. Dolayısıyla Aile ve Gençlik Fonu'nu başlattığımızda sadece maddi destek sağlamakla kalmayıp Evlilik Öncesi Eğitim Programlarımızı genişletmek, sizleri bu yolda attığınız güzel adımı da bir eğitim programıyla destek olmayı amaçladık. Aslında bizim Evlilik Öncesi Eğitim Programlarımız 2012 yılından bu yana Türkiye'nin dört bir yanında verdiğimiz programlarımız. Fakat Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu fona başvuran her gencimize de şartlardan biri olarak sunduk. Sizlere ne mutlu ki bugün bu güzel eğitim programını Sivas'tan başlatmış bulunuyoruz" diye konuştu.
"Sosyal medyadan çok etkileniyoruz"
Günümüzde değişen koşullarla birlikte evliliğe dair sorumluluklar ve beklentilerin değiştiğini söyleyen Bakan Göktaş, şunları kaydetti: "Sosyal medyadan çok etkileniyoruz. Sosyal medyada böyle mutlu mesut, her şeyi paylaşan, çok lüks bir hayat etrafında oluşan aslında sana bir dünya sunulduğunu biliyoruz. Fakat gerçek dünya böyle değil, gerçek dünyada her şey var. Dolayısıyla sorumluluğu paylaşılan ama aynı zamanda bu gençlerimizin evlilik süreçlerini destekleyen daha bilinçli hareket etmemizi sağlayan da belli başlı eğitimler bizim için önemli. Bu programlarda sağlıklı iletişim kurmaları, karşılaşabileceğimiz zorlukları yönetebilmelerini sağlamayı da amaçlıyoruz. Hedefimiz, aileyi bir ömür boyu aslında destek olabilmek ve özellikle ilk 5 yılda biliyorsunuz kırılganlıklar olabiliyor. Bizler bu aşamada sizleri ömür boyu bir mutluluk sağlayacak eğitim programlarımızla ancak evlendikten sonra da bizim bakanlığımız bünyemizde kurduğumuz evlilik danışmanlığı, aile danışmanlığı merkezlerimizde de sizlere destek olmak. Tabii ki önümüzdeki süreçlerde her daim sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz. Gençlerimizin yuva kurma yolunda kurduğumuz Aile ve Gençlik Fonu'nu Cumhurbaşkanımızın liderliğinde özellikle deprem bölgesinde başlatmıştık. Çünkü biliyorsunuz orada deprem sonrası büyük bir yıkım oldu. Gençlerimizin yuva kurma yolunda onların yanında olmak istedik. Daha önce pilot illerimizde başlattığımız bu projenin ikinci fazılı olarak Bartın, Zonguldak, Karabük ve Osmaniye'de genişlettik. Akabinde Cumhurbaşkanımızın Aile Yılı ilan etmesiyle Aile ve Gençlik Fonu'muzu 81 ilimize yaygınlaştırdık. Sizler de Sivas ilinde bu fondan faydalanacak olan ilk gençlerimizsiniz. Hepinizi tebrik etmek istiyorum."