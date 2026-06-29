AK Parti'den İsrail'e 1915 tepkisi: Soykırım şebekesinin söylediği hiçbir sözün hükmü yoktur

Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail hükümetinin 1915 olaylarına ilişkin aldığı karara sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetini "soykırımcı bir şebeke" olarak nitelendirerek "Tarih ve insanlık vicdanı önünde bu soykırım şebekesinin söylediği hiçbir sözün hükmü yoktur" dedi.
AK Parti Sözcüsü
Ömer Çelik
, terör devleti İsrail hükümetinin 1915 olaylarıyla ilgili aldığı sözde kararın Filistin halkına yönelik uyguladığı politikaları perdeleme amacı taşıdığını ifade etti.
"Filistinlilere yönelik zulümlerini perdeleme çabası"
"Filistinlilere yönelik zulümlerini perdeleme çabası"
Çelik şunları yazdı;
Tarihte kendi zulmünü siyasi yalanlarla örtmeye çalışan siyasi şebekeler çokça görülmüştür.
Netanyahu ve ekibi soykırımcı bir şebekedir. Gazze’deki soykırım suçlarını Batı Şeria’ya da yaymak için suç işlemeye devam etmektedir.
Netanyahu hükümetinin 1915 olaylarıyla ilgili olarak kabul ettiği sözde karar, Filistinlilere yönelik zulümlerini perdeleme çabasıdır.
Soykırım şebekesinin sözde bu kararı, hukuki ve tarihi gerçeklikten uzaktır.
Tarih ve insanlık vicdanı önünde bu soykırım şebekesinin söylediği hiçbir sözün hükmü yoktur...
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