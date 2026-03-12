Yeni Şafak
Alanya'da mart ayı ortasında yaz görüntüleri: Hava sıcaklığı 20 dereceye çıktı

Alanya’da mart ayı ortasında yaz görüntüleri: Hava sıcaklığı 20 dereceye çıktı

15:0912/03/2026, Perşembe
IHA
Antalya/Alanya
Antalya/Alanya

Antalya’nın Alanya ilçesinde mart ayında hava sıcaklığı 20 dereceye kadar çıkınca, turistler, yerleşik yabancılar ve kent sakinleri sahillerde güneşin ve denizin tadını çıkardı.

Alanya’nın dünyaca ünlü Kleopatra Plajı, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte kent sakinleri, yerleşik yabancılar ve turistlerin akınına uğradı. Öğle saatlerinde hava sıcaklığının 20 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 17 derece ölçüldüğü Alanya’da vatandaşlar güneşli havayı fırsat bilerek denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

Plajda öğle saatlerinde hareketlilik yaşandığı gözlenirken, sahile gelen bazı vatandaşlar ince kumların üzerinde güneşlenmeyi tercih etti, bazıları ise Akdeniz’in serin sularına girerek yüzdü. Özellikle yabancı turistlerin yoğunluk oluşturduğu plajda renkli görüntüler ortaya çıktı.

Tur teknesi de gün boyunca plaj açıklarına demir attı. Turistleri taşıyan teknelerde bulunanlar denize girerek yüzmenin keyfini yaşadı. Plaj çevresinde vakit geçiren bazı vatandaşlar ise oltalarını denize bırakarak balık tuttu. Sahilde yürüyüş yapan ve güneşli havayı değerlendiren turistler, manzara karşısında bol bol fotoğraf çekti.



