Kuvvetli kar yağışı ve fırtına geri dönüyor: Meteoroloji tarih verip il il uyardı

Sağanak, fırtına ve kar geliyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son dakika hava tahminlerine göre Türkiye, güneşli günlerin ardından yağışlı ve soğuk bir sistemin etkisine girmeye hazırlanıyor. Batı bölgelerinde yazdan kalma günler yaşanırken, yarından itibaren bazı iller için kar yağışı alarmı verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Mart Perşembe tarihli hava tahmin raporunu yayımladı.
Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile kuzey ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Çığ tehlikesine dikkat
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının Marmara’da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Lapa lapa kar yağacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük raporda ise doğu kesimleri için kar alarmı verildi. Yarın Ağrı, Muş, Bitlis, Hakkari ve Van'da kar yağışı etkisini gösterecek. Cumartesi günü kar yağışı ve sağanak tüm bölgeye yayılacak. Hafta sonu ise kar yağışı etkisini iyiden iyiye arttıracak, sıcaklıklar düşüşe geçecek.
İstanbul ve Ankara'da hava durumu nasıl olacak?
Türkiye'nin üç büyük metropolünde önümüzdeki 5 gün boyunca bahar etkisini hissettirse de sabah saatlerindeki pus ve gece soğuklarına karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. Megakent İstanbul'da sıcaklıklar genel olarak 14 ile 16 derece bandında seyrederken, özellikle sabah saatlerinde Boğaz çevresi ve kentin iç kesimlerinde yoğun pus hadisesi görülecek; ancak öğle saatlerinden itibaren güneş yüzünü iyice gösterecek.
Ankara'da ise tam bir karasal iklim geçişi yaşanıyor; gündüzleri 14 ile 15 dereceye kadar çıkan güneşli hava, gece saatlerinde yerini dondurucu bir serinliğe bırakarak sıcaklıkların 0 ile 2 derece seviyelerine kadar düşmesine neden olacak.
İzmir'de ise gerçek bir bahar havası hakim; kent genelinde az bulutlu ve güneşli gökyüzüyle birlikte sıcaklıklar 20 ile 22 derece civarında ölçülürken, hafta sonuna doğru hafif rüzgarla birlikte serinleme hissedilecek.