Kuvvetli kar yağışı ve fırtına geri dönüyor: Meteoroloji tarih verip il il uyardı

İstanbul ve Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Türkiye'nin üç büyük metropolünde önümüzdeki 5 gün boyunca bahar etkisini hissettirse de sabah saatlerindeki pus ve gece soğuklarına karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. Megakent İstanbul'da sıcaklıklar genel olarak 14 ile 16 derece bandında seyrederken, özellikle sabah saatlerinde Boğaz çevresi ve kentin iç kesimlerinde yoğun pus hadisesi görülecek; ancak öğle saatlerinden itibaren güneş yüzünü iyice gösterecek.