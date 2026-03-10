Marmara Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar etkili olurken, salı günü için yeni uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre kuzey, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Kuzey kesimlerde ise sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı tahmin edilirken, iç ve doğu bölgelerde buzlanma, don, pus ve yer yer sis görülecek. İşte 10 Mart Salı gününe ilişkin il il hava durumu tahminleri
BUGÜN (10 MART) HAVA NASIL OLACAK?
Ülke genelinde 3 gün boyunca yağışlı hava beklenmiyor. Ancak güneş yüzünü gösterse bile poyrazın etkisiyle dondurucu soğuk etkisini iyice artıracak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Yağışın öngörülmediği yeni günde, özellikle iç ve doğu kesimlerde dondurucu soğuklar etkisini sürdürmeye devam ediyor. Salı, çarşamba ve perşembe günü de 81 ilde yağış beklenmiyor.
YÜKSEK KESİMLERDE ÇIĞ RİSKİ
Hava tahmin raporuna göre; Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında bulunan yüksek kar örtüsü, sıcaklıkların artışıyla birlikte çığ ve kar erimesi riskini beraberinde getiriyor. Yetkililer, dik eğimli bölgelerde yaşayan vatandaşların ve sürücülerin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE 3°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 5°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 3°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 4°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR -1°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 4°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 8°C, 19°C
Az bulutlu
MANİSA 7°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 3°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 9°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 3°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 8°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA -1°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI -4°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR -1°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 0°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU -4°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 1°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU -4°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 2°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA -1°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 3°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT -3°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 2°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -13°C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS -13°C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA -3°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -10°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR -2°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 2°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 0°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 5°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu