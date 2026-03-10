Yeni Şafak
Sıcaklıklar 4 derece artacak! Bugün (10 Mart Salı) hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri

08:3710/03/2026, Salı
Marmara Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar etkili olurken, salı günü için yeni uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre kuzey, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Kuzey kesimlerde ise sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı tahmin edilirken, iç ve doğu bölgelerde buzlanma, don, pus ve yer yer sis görülecek. İşte 10 Mart Salı gününe ilişkin il il hava durumu tahminleri

BUGÜN (10 MART) HAVA NASIL OLACAK?


Ülke genelinde 3 gün boyunca yağışlı hava beklenmiyor. Ancak güneş yüzünü gösterse bile poyrazın etkisiyle dondurucu soğuk etkisini iyice artıracak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Yağışın öngörülmediği yeni günde, özellikle iç ve doğu kesimlerde dondurucu soğuklar etkisini sürdürmeye devam ediyor. Salı, çarşamba ve perşembe günü de 81 ilde yağış beklenmiyor.

​YÜKSEK KESİMLERDE ÇIĞ RİSKİ


​Hava tahmin raporuna göre; Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında bulunan yüksek kar örtüsü, sıcaklıkların artışıyla birlikte çığ ve kar erimesi riskini beraberinde getiriyor. Yetkililer, dik eğimli bölgelerde yaşayan vatandaşların ve sürücülerin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 3°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 5°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 3°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 4°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu








EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR -1°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 4°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 8°C, 19°C

Az bulutlu

MANİSA 7°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 3°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 9°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 3°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 8°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu










İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA -1°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI -4°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR -1°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 0°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU -4°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu







DÜZCE 1°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU -4°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 2°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA -1°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 3°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT -3°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.






ERZURUM -13°C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS -13°C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA -3°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -10°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu




GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -2°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 2°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 0°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 5°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu





İL İLHAVA DURUMU

