Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kars
Kars'ta kar yağışı etkili oldu

Kars'ta kar yağışı etkili oldu

13:4112/03/2026, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don ve sis olaylarına karşı sürücüler uyarılırken, yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don ve sis olaylarına karşı sürücüler uyarılırken, yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kars'ta, dün akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Bazı sürücüler araçlarını battaniye örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde etkili oldu. Kapalı otoparkı olmayan araçların üzeri karla kaplandı. Bazı sürücüler araçlarının camlarına battaniye örttü. Binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Meteoroloji 16'ncı Bölge Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, soğuk hava dalgasının Kars'ta hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don ve sis olaylarına karşı sürücüler uyarılırken, yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.



#Kars
#Meteoroloji
#soğuk hava
#kar yağışı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DUL VE YETİM İKRAMİYE ÖDEME TARİHİ 2026: Dul ve yetim ikramiyeleri ne zaman yatacak, bayramdan önce ödenecek mi?