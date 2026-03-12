Kars'ta kar yağışı etkili oldu

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde etkili oldu. Kapalı otoparkı olmayan araçların üzeri karla kaplandı. Bazı sürücüler araçlarının camlarına battaniye örttü. Binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Meteoroloji 16'ncı Bölge Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, soğuk hava dalgasının Kars'ta hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don ve sis olaylarına karşı sürücüler uyarılırken, yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.