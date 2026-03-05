Yeni Şafak
Köpeklerine saldıran kurtları kürekle kovaladı

18:205/03/2026, Perşembe
DHA
Besici Salih Uzgur, köpeklerini kurttan korudu
Kars'ta besicilik yapan Salih Uzgur, ahırda çalıştığı sırada kurtların köpeklere saldırdığını fark etti. Uzgur, eline aldığı kürek ile kurtları kovalayarak bahçe dışına çıkardı.

Kars'ın Susuz ilçesinde Salih Uzgur (37), bahçeye girip, köpeklere saldıran kurtları, kürekle kovaladı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Susuz ilçesi İnönü Mahallesi’nde meydana geldi. Besicilik yapan 2 çocuk babası Salih Uzgur (37), ahırda çalıştığı sırada, bahçeye giren kurtların köpeklere saldırdığını fark etti. Uzgur, eline kürek alıp, kurtları kovalamaya başladı. Kurtlar bahçe dışına çıkarken; Uzgur'un kürekle kurtları kovaladığı anlar, evin bahçesindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

"Hiç korkmadım"

Salih Uzgur,
"Saat 23.00 sularında ahıra geldim, hayvanların altını temizledim. O sırada baktım köpekler havlıyor, çok huysuzlar. İki kurt, bizim büyük köpekle boğuşuyor, diğeri ise yavru köpeği ağzına alıp götürüyordu. Hemen elime küreği aldım; o sırada kurt, yavru köpeği ağzından bıraktı. Onları kovalarken ayağım kaydı, yere düştüm. Kovaladım, kaçıp gittiler. Hiç korkmadım. Her gün gördüğümüz hayvanlar. Çevrede her zaman görüyorum. Kapıya ilk defa geldiler. Köpeği öyle görünce hiçbir şey hissetmedim. Köpekleri kurtardım, kurtlar da kaçıp gittiler"
dedi.


