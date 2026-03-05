Köpeklerine saldıran kurtları kürekle kovaladı

Kars'ta besicilik yapan Salih Uzgur, ahırda çalıştığı sırada kurtların köpeklere saldırdığını fark etti. Uzgur, eline aldığı kürek ile kurtları kovalayarak bahçe dışına çıkardı.
Kars'ın Susuz ilçesinde Salih Uzgur (37), bahçeye girip, köpeklere saldıran kurtları, kürekle kovaladı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Susuz ilçesi İnönü Mahallesi’nde meydana geldi. Besicilik yapan 2 çocuk babası Salih Uzgur (37), ahırda çalıştığı sırada, bahçeye giren kurtların köpeklere saldırdığını fark etti. Uzgur, eline kürek alıp, kurtları kovalamaya başladı. Kurtlar bahçe dışına çıkarken; Uzgur'un kürekle kurtları kovaladığı anlar, evin bahçesindeki güvenlik kamerasına yansıdı.