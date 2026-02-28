Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kars
Çatısında kar biriken 2 ahır çöktü: 4 büyükbaş hayvan öldü

Çatısında kar biriken 2 ahır çöktü: 4 büyükbaş hayvan öldü

00:1928/02/2026, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Kar yüküne dayanamayan ahırlar çöktü
Kar yüküne dayanamayan ahırlar çöktü

Kars'ta günlerdir süren yoğun kar yağışı, çatılarda biriken tonlarca ağırlık nedeniyle facia yaşandı. Kars merkez ve Halefoğlu Köyü'nde kar yükü nedeniyle çöken iki ayrı ahırda toplam 4 büyükbaş hayvan hayatını kaybetti.

Kars'ta çatılarında biriken kar nedeniyle çöken iki ahırda, 4 büyükbaş hayvan öldü.

Olay, Kars merkez ve Halefoğlu Köyü’nde meydana geldi. Yoğun kar yağışı nedeniyle Halefoğlu köyündeki bir ahırın çatısında kar birikti. Kar yüküne dayanamayan ahır, çöktü. İhbar üzerine bölgeye AFAD, İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Enkaz, iş makineleriyle kaldırılırken 3 büyükbaş hayvanın öldüğü belirlendi. Şehir merkezinde de aynı şekilde bir ahır, kar yüküne dayanamayıp, çöktü. Burada da bir büyükbaş hayvanın öldüğü tespit edildi.



#Ahır
#Çökme
#Hayvan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ DENİZLİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI SORGULAMA 2026: Denizli TOKİ kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? Denizli TOKİ kura çekimi sonuçları isim listesi