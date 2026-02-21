Yeni Şafak
Hayvan dışkısı ile kamufle edilen bölmeden 19 kaçak göçmen çıktı

13:5121/02/2026, Cumartesi
DHA
Göçmenler sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde hayvan dışkısı ile kamufle edilen kamyonetin gizli bölmesinde yapılan aramada, 19 kaçak göçmen yakalandı. 2 şüpheli, gözaltına alındı. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Hatay İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Arsuz-İskenderun yolunda durdurulan kamyonette arama yaptı.

Ekipler, kasada hayvan dışkısı ile kamufle edilen bir bölmeye fark etti. Dışkı temizlenerek açılan gizli bölmeden, Türkiye'de geçerli oturma izni bulunmadığı belirlenen 19 yabancı uyruklu kaçak göçmen çıktı. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Kaçakçılığı organize ettiği belirlenen 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



