Tır dorsesinde branda altında saklanıyorlardı: 12 kaçak göçmen yakalandı

09:0621/02/2026, Cumartesi
Olayla ilgili 4 organizatör tutuklandı.
Olayla ilgili 4 organizatör tutuklandı.

Hatay’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda tır dorsesinde kapalı branda altında saklanan 12 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili 4 organizatör mahkemece tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor.

Çalışmalar kapsamında; 18 Şubat günü Antakya-İskenderun yolu üzerinde durdurulan tırın dorsesinde branda altında taşınan ve Türkiye’de geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 12 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.

Olayla ilgili olarak 4 organizatör yakalandı ve şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.



