İki bin 200 büyükbaş besicilere dağıtılacak

Büyükbaş hayvancılığın geliştirilmesi ve etçi ırk damızlık sığır sayısının artırılması amacıyla hizmete alınan merkeze, 2 bin 200 büyükbaş hayvan getirildi. Bir kısmı gebe olan bir kısmına da suni tohumlama yapılan büyükbaş hayvanların, “Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek" projesi kapsamında başvurusu kabul edilen besicilere 15'erli gruplar halinde 2 yıl ödemesiz 7 yıl vadeli olarak dağıtılması hedefleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, Van'ın Türkiye'de küçükbaş hayvan varlığıyla ilk sırada yer aldığını söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde yürütülen projelerle kentte hayvancılığın daha da gelişeceğini ifade eden Şişman, “Kentte yaklaşık 3 milyon 500 bin küçükbaş, 155 bin büyükbaş hayvan bulunuyor. İlimiz, 12 milyon 400 bin dekar mera varlığıyla küçükbaş hayvancılık için son derece elverişli bir yapıya sahiptir. Bakanlığımız ve valiliğimiz koordinesinde birçok proje yürütülüyor. 'Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var' projesi kapsamında 2 bin 640 çiftçiye 260 binin üzerinde küçükbaş hayvan verdik. Bu proje, hem hayvan varlığının artırılmasına hem de daha sağlıklı ve kontrollü üretim yapılmasına katkı sunacaktır” dedi.