İki bin 200 büyükbaş besicilere dağıtılacak

Büyükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla kurulan merkezde yetiştirilen 2 bin 200 büyükbaş hayvan 2 yıl ödemesiz 7 yıl vadeli olarak besicilere dağıtılacak. Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi kapsamında belirlenen 178 üreticiye 3 aylık gebe 15 dişi hayvan teslim edilecek. Merkezde bulunan 2 bin 200 hayvan hak sahibine dağıtılarak planlı üretime katkı sunulacak.
Van'da hayvancılığın geliştirilmesi ve büyükbaş hayvan varlığının artırılması amacıyla inşa edilen "Düve Yetiştirme Merkezi"nde yetiştirilen hayvanların 2 yıl ödemesiz 7 yıl vadeli olarak kentteki ve çevre illerdeki besicilere dağıtılması planlanıyor. Van-Erciş Karayolu'ndaki 10 bin dönümlük alanda, Tarım ve Orman Bakanlığı, Van Valiliği ve Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği iş birliğiyle “Düve Yetiştirme Merkezi” kuruldu.
Büyükbaş hayvancılığın geliştirilmesi ve etçi ırk damızlık sığır sayısının artırılması amacıyla hizmete alınan merkeze, 2 bin 200 büyükbaş hayvan getirildi. Bir kısmı gebe olan bir kısmına da suni tohumlama yapılan büyükbaş hayvanların, “Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek" projesi kapsamında başvurusu kabul edilen besicilere 15'erli gruplar halinde 2 yıl ödemesiz 7 yıl vadeli olarak dağıtılması hedefleniyor.
PLANLI ÜRETİME KATKI
İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, Van'ın Türkiye'de küçükbaş hayvan varlığıyla ilk sırada yer aldığını söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde yürütülen projelerle kentte hayvancılığın daha da gelişeceğini ifade eden Şişman, “Kentte yaklaşık 3 milyon 500 bin küçükbaş, 155 bin büyükbaş hayvan bulunuyor. İlimiz, 12 milyon 400 bin dekar mera varlığıyla küçükbaş hayvancılık için son derece elverişli bir yapıya sahiptir. Bakanlığımız ve valiliğimiz koordinesinde birçok proje yürütülüyor. 'Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var' projesi kapsamında 2 bin 640 çiftçiye 260 binin üzerinde küçükbaş hayvan verdik. Bu proje, hem hayvan varlığının artırılmasına hem de daha sağlıklı ve kontrollü üretim yapılmasına katkı sunacaktır” dedi.
KIRSAL BEREKET
Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi kapsamında 178 çiftçi belirlendiklerini ifade eden Şişman, şu bilgileri verdi: “Her birine 3 aylık gebe 15 dişi hayvan teslim edeceğiz. Merkezimizde bulunan 2 bin 200 hayvanı da bu kapsamda hak sahibi besicilerimize dağıtacağız. Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan Kırsalda Bereket Küçükbaş Hayvancılığa Destek Projesi'ne de vatandaşlarımız yoğun ilgi gösterdi. Hayvancılık yapmaya uygun şartlara sahip tüm üreticileri, devlet desteklerinden faydalanmaya davet ediyorum.”
Gebeliği 3 ayı geçen hayvanlar var elimizde
- Van Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Sabri Yılmaz ise devlet desteğiyle kurduğu merkez sayesinde Van ve çevre illerdeki çiftçilerin damızlık gebe düve ihtiyacını karşılayacaklarını belirtti. Merkezin kurulmasının kent için önemli bir yatırım olduğunu dile getiren Yılmaz, "Şu an 20 personelimiz çalışıyor. 2 bin 200 büyükbaş hayvanın bakımıyla yakından ilgileniyoruz. Hayvanlarımızın bir kısmı gebe, bir kısmına da suni tohumlama yapıldı. Gebeliği 3 ayı geçen hayvanları üreticilere 15'erli gruplar halinde dağıtacağız” dedi.