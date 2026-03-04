Türkiye’nin ürettiği ilk elektrikli hızlı tren raylara iniyor: Tarih verildi

Türkiye'nin demir yolu teknolojisindeki önemli projelerinden Milli Elektrikli Hızlı Tren'de ilk setin üretimi tamamlandı. Bu kapsamda ilk tren, Cuma günü raylara inecek ve test süreci resmen başlayacak. İşte, 225 km hıza sahip Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti'nin görüntüleri.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, saatte 225 kilometre hıza sahip Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti Projesi hakkında açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, proje kapsamında ilk setin üretimini tamamladıklarını duyurdu.
Hızlı tren filosunda yerlilik payı artacak
577 yolcu kapasiteli olacak
Uraloğlu ayrıca, seti oluşturan araçların; yolcu konforunu ve güvenliğini sağlayan tren kontrol ve izleme sistemi, otomatik tren durdurma sistemi, elektromekanik yolcu giriş kapıları, tam otomatik iklimlendirme, yangın ihbar, işitsel ve görsel yolcu bilgilendirme ve kamera sistemleri ile donatıldığını söyledi.