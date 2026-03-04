5G ile dijital dönüşüm hızlanacak

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, Barselona’daki Mobil Dünya Kongresi’nde şirketin 5G vizyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. 5G çağına milli ekosistemi güçlendirerek girdiklerini belirten Şahin, güçlü fiber altyapı, Ar-Ge yatırımları ve stratejik iş birlikleriyle Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik etmeyi sürdürdüklerini ifade etti. Türk Telekom’un fiber ağ uzunluğunu 2026 Ocak ayı sonu itibarıyla 539 bin kilometreye çıkardığını ve fiber bağlantılı baz istasyonu oranını yüzde 60 seviyesine yükselttiğini aktaran Şahin, 1 Nisan itibarıyla başlayacak 5G dönemine en hazır operatör olarak girdiklerini vurguladı.

YATIRIM VE AR-GE'NİN BAŞARISI

Şahin, Türkiye’nin her noktasında herkes için en kapsayıcı 5G deneyimini sunacaklarını belirterek, “Yıllardır yatırımlarımızı ve Ar-Ge çalışmalarımızı 5G ile uyumlu şekilde gerçekleştirdik. 5G frekans ihalesinde mobil stratejimizle uyumlu sonuçlar elde ederek abone başına en yüksek kapasiteye sahip operatör olduk. Türkiye’yi saran fiber ağımız ve fiberle bağlı baz istasyonlarımızla 5G’yi 81 ilin her köşesinde herkes için erişilebilir kılacağız. 5G ile yalnızca bağlantı hızını değil, ülkemizin dijital dönüşüm hızını da artıracağız” ifadelerini kullandı.

3O,8 MİLYON ABONEYE ULAŞTI

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu verilerine göre 2025 üçüncü çeyrek itibarıyla 30,8 milyon mobil aboneye ulaştıklarını belirten Şahin, mobil numara taşıma pazarında lider konumda olduklarını söyledi. Türk Telekom’un iştirakleri Argela ve Netsia başta olmak üzere milli teknoloji şirketleriyle geliştirdiği çözümleri Barselona’da dünya vitrinine çıkardığını kaydeden Şahin, “Türkiye’nin dijital geleceğini inşa eden bir kurum olarak teknoloji birikimimizle milli ekosisteme güç katacak iş birliklerine imza atıyoruz. Yeni nesil teknolojilerde milli çözümlere odaklanıyor, 5G’ye en hazır operatör olarak milli ekosistemin genişletilmesi için öncü çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Milli iş ortaklarımızla geliştirdiğimiz çözümleri dünyayla buluşturarak, ülkemizin teknoloji üreten ve ihraç eden bir güç olma vizyonuna katkı sunuyoruz” dedi.

5G TABANLI İNSANSIZ HAVA ARACI

Türk Telekom, grup şirketi Argela tarafından geliştirilen 5G tabanlı İnsansız Hava Aracı Trafik Yönetim Sistemi’ni de tanıttı. Barselona’daki lansmanda, mobil şebeke kabiliyetlerini hava sahası yönetimiyle entegre eden Argela UTM çözümünün geleceğin hava ulaşımı için küresel standartlar oluşturduğu vurgulandı. Ebubekir Şahin, milli teknoloji hamlesini gökyüzüne taşıdıklarını belirtirken, Argela’nın EHang ile imzaladığı iş birliğiyle otonom hava ulaşımında stratejik bir adım atıldı. İstanbul’daki merkezden Kapadokya’daki insansız hava aracının başarıyla kumanda edilmesi, sistemin sahadaki başarısını gösterdi.





Türk Telekom ve Nokia’dan oyun sektöründe L4S teknolojisi

Türk Telekom, müşterilerinin oyun deneyimlerini üst seviyede tutmak için yeni nesil teknolojileri şebekesine kazandırmak amacıyla Nokia ile GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde İş Birliği Protokolü imzaladı. İş birliği kapsamında L4S teknolojisi (Low Latency, Low Loss, Scalable Throughput – Düşük Gecikme, Düşük Paket Kaybı, Ölçeklenebilir Veri Aktarımı) tanıtılarak uygulamalı olarak ziyaretçilerin deneyimine sunuldu. Yeni nesil L4S teknolojisi, Türk Telekom’un 5G gücü sayesinde düşük gecikme ve akıllı trafik yönetimi yetenekleriyle VR oyunlarda kritik öneme sahip olan anlık tepki süresini hızlandırıyor.



