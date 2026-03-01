81 il 5G için hazır: 1 Nisan’da başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G teknolojisinin Türkiye genelinde kullanıma sunulmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Operatörlerin hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladığını belirten Uraloğlu, 2 Ocak’ta işletmecilerin hak ve yükümlülüklerini düzenleyen yetki belgelerinin verildiğini ifade etti. Bakan Uraloğlu, 1 Nisan itibarıyla 81 il merkezinde 5G hizmetinin vatandaşların kullanımına açılacağını duyurdu.
Bakan Uraloğlu, saniyede 20 gigabit veri aktarım hızı sunacak 5G teknolojisine geçiş için 1 ay gibi kısa bir sürenin kaldığını söyledi.
Uraloğlu, 16 Ekim 2025'te gerçekleştirilen 5G yetkilendirme ihalesiyle haberleşme alanında yeni bir çağın kapısını araladıklarına dikkati çekerek, 3 milyar 534 milyon dolar gelir elde ederek stratejik dönüşümün mali ve kurumsal zeminini de sağlam biçimde oluşturduklarını dile getirdi.
İki yıl içinde her noktada 5G kullanılabilecek
Uraloğlu, üç büyük operatör Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'un 5G frekans paketlerini alarak ağlarını bu teknolojiyi destekleyecek şekilde hazırlamaya devam ettiğini belirterek, baz istasyonları ve altyapı ekipmanlarının bu teknolojiye uygun hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü anlattı.
Uraloğlu, 5G'ye geçişte yerli ve milli teknolojilere öncelik verdiklerini belirterek, bu alanda özellikle altyapıda dışa bağımlılığı azaltmayı ve yerli ürünlerle ilerlemeyi hedeflediklerini ifade etti.
