Bakan Uraloğlu duyurdu: Kuzey Çevre Demiryolu’nda 6,75 milyar dolarlık ön finansman anlaşması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 125 kilometrelik Kuzey Çevre Demiryolu Projesi için 6 uluslararası finans kuruluşu ile toplam 6,75 milyar dolarlık ön finansman anlaşması sağlandığını bildirdi. Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçecek Kuzey Çevre Demiryolu Projesi’nin İstanbul’un ulaşım ve lojistik altyapısına stratejik katkı sunacağını belirtti. Kuzey Marmara Otoyolu koridoruna entegre şekilde planlanan demiryolu hattının, yük ve yolcu taşımacılığında kapasiteyi artırmasının hedeflendiğini kaydeden Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla Avrupa-Asya demiryolu bağlantısının daha da güçleneceğini vurguladı.
Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Gebze-Sabiha Gökçen Havalimanı-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı-Halkalı güzergahını kapsayan Kuzey Çevre Demiryolu Projesi için uluslararası finans kuruluşlarıyla toplam 6,75 milyar dolarlık finansman anlaşmasına varıldığını belirtti. Bakan Uraloğlu, Dünya Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Asya Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası, OPEC Uluslararası Kalkınma Fonu ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile ön mutabakata varıldığını kaydetti.