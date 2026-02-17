“Türkiye’nin dijital dönüşümünde yeni bir dönemin kapılarını aralayan 5G teknolojisini 1 Nisan itibarıyla müşterilerimizle buluşturuyoruz. Türk Telekom olarak güçlü fiber altyapımız ve 5G’de abone başına en yüksek kapasite kullanım hakkımız ile en iyi 5G deneyimini sunmaya hazırız. 5G’nin temelini oluşturan fiber gücümüzü avantaja dönüştürerek, en yüksek fibere bağlı baz istasyonu oranına sahip operatör olarak 5G çağında da öncü rolümüzü sürdürüyoruz. Reklam filmimizde de vurguladığımız gibi, ‘Türk Telekom’dan herkes için 5G’ diyoruz. Müşterilerimiz herhangi bir ek ücret ödemeden 5G’ye geçiş yapabilecek. Türkiye’nin 81 ilinde ve kırsal bölgelerinde hayatı hızlandıracak 5G’yi herkes için erişilebilir kılmak en önemli önceliğimiz. Güçlü altyapımız, teknoloji birikimimiz ve müşteri odaklı yaklaşımımızla ülkemizi yeni iletişim çağına taşıyoruz.”