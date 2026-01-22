En çok müşteri kazanan operatör Türk Telekom

Türk Telekom, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) yayımladığı Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri Raporu'na göre, 2025'in üçüncü çeyreği itibarıyla mobil müşteri sayısında pazarda ikinciliği elde ederken, "Mobil Numara Taşıma" pazarında en çok müşteri kazanan operatör oldu.

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, sabit internet pazarındaki güçlerini mobil iş koluna taşıma yönünde stratejilerine emin adımlarla devam ettiklerini belirtti. Son 4 yıldır sektörün en çok yatırım yapan şirketi olduklarına dikkati çeken Şahin, "Güçlü değer önermelerimiz, müşteri deneyimine odaklanan yaklaşımımız ve markamızın güçlü itibarı sayesinde 2025 yılının üçüncü çeyreğini, tarihimizin en yüksek mobil müşteri kazanımını elde ettiğimiz güçlü bir performansla tamamladık. BTK'nin açıkladığı 2025 yılı üçüncü çeyrek verileri, 5G çağında Türk Telekom'un mobildeki istikrarlı yükselişini ve oyun kurucu konumunu bir kez daha teyit ediyor. Bu yükseliş bir anlık bir sıçrama değil, stratejik ve istikrarlı bir değer artışıdır" ifadelerini kullandı