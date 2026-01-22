En çok müşteri kazanan operatör Türk Telekom

Türk Telekom, 2025’in üçüncü çeyreğinde mobil sektörde sıralamayı değiştirdi. Bu dönemde 197 bin mobil abone kazanımıyla lider olan ve 30,8 milyon aboneye ulaşan Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, “Güçlü değer önermelerimiz, müşteri deneyimine odaklanan yaklaşımımız ve markamızın güçlü itibarı sayesinde 2025 yılının üçüncü çeyreğini, tarihimizin en yüksek mobil müşteri kazanımını elde ettiğimiz güçlü bir performansla tamamladık" dedi.
Türk Telekom, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) yayımladığı Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri Raporu'na göre, 2025'in üçüncü çeyreği itibarıyla mobil müşteri sayısında pazarda ikinciliği elde ederken, "Mobil Numara Taşıma" pazarında en çok müşteri kazanan operatör oldu.
FİBERDEKİ GÜCÜMÜZ MOBİLDE KAZANDIRDI
Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, sabit internet pazarındaki güçlerini mobil iş koluna taşıma yönünde stratejilerine emin adımlarla devam ettiklerini belirtti. Son 4 yıldır sektörün en çok yatırım yapan şirketi olduklarına dikkati çeken Şahin, "Güçlü değer önermelerimiz, müşteri deneyimine odaklanan yaklaşımımız ve markamızın güçlü itibarı sayesinde 2025 yılının üçüncü çeyreğini, tarihimizin en yüksek mobil müşteri kazanımını elde ettiğimiz güçlü bir performansla tamamladık. BTK'nin açıkladığı 2025 yılı üçüncü çeyrek verileri, 5G çağında Türk Telekom'un mobildeki istikrarlı yükselişini ve oyun kurucu konumunu bir kez daha teyit ediyor. Bu yükseliş bir anlık bir sıçrama değil, stratejik ve istikrarlı bir değer artışıdır" ifadelerini kullandı
ABONELERİNE 20 GB HEDİYE
Şahin, "Mobil sektördeki oyun kurucu rolümüzde her daim yanımızda olan müşterilerimize hafta sonunda (24-25 Ocak) geçerli olacak 20 GB mobil internet paketi hediye ediyoruz. Müşterilerimizin Türk Telekom'da değerli hissetmesi, bizlere güven duyması ve bizi uzun vadeli yol arkadaşı olarak görmesiyle stratejimizin kalıcı bir değere dönüşmesi hepimizi mutlu ediyor" değerlendirmesini yaptı.
TT MOBİL PAZARDA %31’LİK PAYA SAHİP
- Türk Telekom Mobil, son açıklanan verilere göre pazarda yüzde 31’lik paya sahip. 2025 yılının üçüncü çeyreğini de kapsayacak şekilde son 12 ay için aylık bazda mobil işletmecilerin abone kayıp oranlarında da TT Mobil yüzde 1,8 seviyeyle en az müşteri kaybeden operatör olarak rapora yansıdı. Aynı dönemde mobil trafik hacmi 81,3 milyar dakika olarak gerçekleşirken, TT Mobil’in trafik hacmi diğer operatörler arasında yüzde 3,8 artışla tek operatör olarak rapora yansıdı.