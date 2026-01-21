Niğde'de dev proje hayata geçiyor: Ürün bollaşacak, çiftçi daha çok kazanacak, bin 260 dekar tarım arazisi modern sulamaya kavuşacak

Çalışmalara ilişkin açıklamada bulunan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, tarım arazilerinden daha yüksek verim elde edilmesi, üretim deseninin çeşitlendirilmesi ve çiftçi gelirlerinin artırılmasının hedeflendiği çalışmalar ile modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılmasıyla birlikte suyun her damlasının korunmasının amaçlandığını, aynı zamanda kırsal kalkınmaya katkı sağlanması ve göçün önlenmesinin de projenin önemli hedefleri arasında yer aldığını belirtti.