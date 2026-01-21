Niğde'de dev proje hayata geçiyor: Ürün bollaşacak, çiftçi daha çok kazanacak, bin 260 dekar tarım arazisi modern sulamaya kavuşacak

Niğde’nin Ulukışla ilçesinde yapımı devam eden Ulukışla Gölet projesiyle bin 260 dekar tarım arazisi modern sulama imkanına kavuşacak.
Tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, su kaynaklarını verimli kullanmak ve sürdürülebilir su yönetimini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nün Ulukışla Gölet projesindeki çalışmaları sürüyor.
Çalışmalara ilişkin açıklamada bulunan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, tarım arazilerinden daha yüksek verim elde edilmesi, üretim deseninin çeşitlendirilmesi ve çiftçi gelirlerinin artırılmasının hedeflendiği çalışmalar ile modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılmasıyla birlikte suyun her damlasının korunmasının amaçlandığını, aynı zamanda kırsal kalkınmaya katkı sağlanması ve göçün önlenmesinin de projenin önemli hedefleri arasında yer aldığını belirtti.
Balta, projenin tamamlanmasıyla gölette depolanacak su sayesinde bin 260 dekar tarım arazisinin modern sulama imkanına kavuşacağını belirterek, gölet gövdesi imalatlarının büyük ölçüde tamamlandığını, sulama projesine ilişkin ihale sürecinin ise yıl içerisinde gerçekleştirileceğini kaydetti.
Temelden yüksekliği 26 metre olan ve 840 bin metreküp su depolama kapasitesine sahip olan Ulukışla Göledi’nin hizmete girmesiyle bölgede tarımsal üretimde önemli bir artış yaşanması bekleniyor. Projenin tamamlanmasının ardından 2025 yılı birim fiyatları esas alındığında ülke ekonomisine yıllık yaklaşık 20 milyon TL katkı sağlanmasının hedeflendiği bildirildi.
Yapılan açıklamada, Ulukışla Göledi’nin devreye alınmasıyla birlikte sulama imkanlarının artması sayesinde çiftçilerin ürün çeşitliliğini artırabileceği, verim kayıplarının azalacağı ve tarımsal gelirlerin yükseleceği ifade edildi. Projenin aynı zamanda bölgedeki tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliğine katkı sunarak, kırsal yaşamın güçlendirilmesine önemli bir destek sağlaması öngörülüyor.