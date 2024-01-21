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Almanya'da iki Türk'ü vurduktan sonra Türkiye'ye kaçtı: Sosyal medyadan paylaştığı mesaj pes dedirtti

Almanya'nın Hagen şehrinde gerçekleşen olayda iki Türk'ü ağır yaralayan zanlı Mehmet Şengül, Türkiye'ye kaçtı. Şengül, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Ömür boyu hapis yerine güneşlenmek ne güzel" ifadelerini kullandı. Hakkındaki arama kararı bir saat önce çıkarılmış olmasına rağmen, Şengül Türkiye'ye uçmayı başardı.

10:54 - 21/01/2024 Pazar
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Mehmet Şengül
Mehmet Şengül
Almanya’nın Hagen kentinde, yaklaşık 1 ay önce iki Türk‘ü defalarca ateş ederek ağır yaralayan 23 yaşındaki
Mehmet Şengül
, hakkında uluslararası arama kararı çıkmadan Türkiye’ye kaçtı.

Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı Mehmet Şengül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Müebbet hapis ya da güneşli bir ülkede tatil. İşte böyle sizi ...." dedi.


Sosyal medya paylaşımı, Alman polisi ve yargısını harekete geçirdi. Şengül'ün iadesi ya da Türkiye’de yargılanması için çalışmalar yapıldığı öğrenildi.



Tüfekli ve fişekli fotoğraf


Şengül’ün, kadın meselesi yüzünden saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilirken, şüphelinin sosyal medya hesabındaki tüfekli ve fişekli fotoğrafları da dikkati çekti.


Ayrıca, Alman polisi ve Interpol, Mehmet Şengül’ün fotoğraflarını yayımlayarak yakalanması için vatandaşlardan destek istedi.


Şengül’ün, kendisini götürmesi için bir kişiye 1500 Euro verdiği ve olaydan sonra, önce Hollanda’ya, ardından da Belçika’ya geçtiği belirlendi. Arama ve yakalama kararı çıkarılmadan birkaç saat önce Brüksel’den havalanan Türkiye uçağına binen Şengül hakkındaki kararın uçaktayken çıktığı belirtiliyor.


Saldırılarla ilgili soruşturmayı Hagen’deki savcılık yürütürken iki ülkenin de vatandaşlığına sahip olan Mehmet Şengül’ün Türkiye’den Almanya‘ya iadesinin mümkün olmayacağı ifade ediliyor. Bu kapsamda, Şengül’ün Türkiye’de yargılanması için çalışmalar yürütüldüğü aktarıldı.




#Almanya
#Türkiye
#Hagen
15 saat önce
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