Ankara merkezli 8 ilde dolandırıcılara yönelik operasyon: 41 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, telekom ve internet altyapısı değişikliği bahanesiyle vatandaşları modem ücreti adı altında dolandırarak yaklaşık 32 milyon 168 bin lira haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 41 şüpheli gözaltına alındı, 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.