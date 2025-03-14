Ankara Valiliği: Son 1 haftada 1126 şüpheli yakalandı

Ankara'da aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 1126 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından 7-13 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan toplam 1126 kişi yakalandı.
2 kişinin 20 yıl ve üzeri
28 kişinin 10 yıl ve üzeri
35 kişinin 5-10 yıl arası
386 kişinin 5 yıla kadar hapis cezası bulunduğu bildirilirken, 675 kişinin ise ifade vermeye yönelik arama kaydı bulunduğu kaydedildi.
Ankara genelinde güvenlik güçlerinin suç ve suçlularla mücadelede kararlılıkla çalışmalarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, operasyonların devam edeceği vurgulandı.