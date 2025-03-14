Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
Ankara Valiliği: Son 1 haftada 1126 şüpheli yakalandı

Ankara Valiliği: Son 1 haftada 1126 şüpheli yakalandı

12:5414/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Ankara'da aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 1126 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından 7-13 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan toplam 1126 kişi yakalandı.

Yakalanan şahıslardan;

2 kişinin 20 yıl ve üzeri

28 kişinin 10 yıl ve üzeri

35 kişinin 5-10 yıl arası

386 kişinin 5 yıla kadar hapis cezası bulunduğu bildirilirken, 675 kişinin ise ifade vermeye yönelik arama kaydı bulunduğu kaydedildi.

Ankara genelinde güvenlik güçlerinin suç ve suçlularla mücadelede kararlılıkla çalışmalarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, operasyonların devam edeceği vurgulandı.

#Ankara
#Aranan Şahıslar
#Hapis Cezası

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TAPU KADASTRO 900 PERSONEL ALIMI 2025: Tapu ve Kadastro personel alımı ne zaman? İşte başvuru şartları