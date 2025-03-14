Ankara Valiliği: Son 1 haftada 1126 şüpheli yakalandı

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından 7-13 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan toplam 1126 kişi yakalandı.