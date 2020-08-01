Antalya'da sahilde bulunan yeşil deniz kaplumbağası kurtarılamadan telef oldu

Normalde bu tür, bizim için çok kıymetli bir tür. Biyolojik mücadele de kullanılabilecek bir tür. Hem zararlı böcekleri hem de zararlı çekirgelerle besleniyorlar. Bunların boyu antenleri de hesaba katarsanız bir 20-25 santimetreyi buldukları için, sanki tehlikeliymiş gibi, insanlara zarar verecekmiş gibi görüyorlar.