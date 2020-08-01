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Gündem Antalyada sahilde bulunan yeşil deniz kaplumbağası kurtarılamadan telef oldu
ANTALYA

Antalya'da sahilde bulunan yeşil deniz kaplumbağası kurtarılamadan telef oldu

Antalya'da denizde hareketsiz bulunan yeşil deniz kaplumbağası, rehabilitasyon merkezine götürülürken telef oldu. Kaplumbağanın bölgede çok ender yumurtlama yaptığı, beslenme ve kışlama amacıyla Antalya Körfezi'ne geldiği belirtilirken, telef olma sebebinin ise beslenememek olduğu tahmin ediliyor.

Haber Merkezi AA
Deniz kaplumbağasının beslenemediği için telef olduğu düşünülüyor.
Deniz kaplumbağasının beslenemediği için telef olduğu düşünülüyor.

Antalya'da Konyaaltı Plajı'nda güneşlenen vatandaşlar, kıyıdan 30 metre uzakta deniz yüzeyinde hareketsiz duran bir kişi olduğunu belirterek, cankurtaranlardan yardım istedi. Yardım için bölgeye giden cankurtaranlar, yüzemediği görülen bir deniz kaplumbağasıyla karşılaştı.

Cankurtaranlar EKAD üyelerine haber verdi

Deniz kaplumbağasını sahile çıkaran cankurtaranlar, Belek Turizm Merkezi'nde yuva yapan caretta carettaları izleyen Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) üyelerine bilgi verdi.

  • Sahile gelen EKAD üyeleri, deniz canlısının Antalya sahillerinde ender görülen yeşil deniz kaplumbağası (chelonia mydas) olduğunu belirledi. EKAD üyelerince alınan deniz kaplumbağası, rehabilitasyon merkezine götürülürken telef oldu.

Deniz kaplumbağası, rehabilitasyon merkezine götürülürken telef oldu.

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Yara izi bulunmadı

Dernek tarafından Antalya'da yürütülen Deniz Kaplumbağalarını İzleme ve Koruma Projesi'nin asistanlığını yürüten Kerem Yekta Atatunç, yeşil deniz kaplumbağasında bariz bir yara izi bulunmadığını söyledi.

  • Kaplumbağanın bölgede çok ender yumurtlama yaptığını, beslenme ve kışlama amacıyla Antalya Körfezi'ne geldiğini anlatan Atatunç,"Yaşamsal göstergeleri çok düşüktü. Dalyan'daki Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi ile irtibata geçmiştik ama maalesef kurtarılamadı. Erkek kaplumbağanın beslenemediği için telef olduğunu tahmin ediyoruz." dedi.

Diyarbakır'da görüldü: Dev çekirgeyi görenler gözlerine inanamadı
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Çınar'a bağlı Beşpınar köyünde çiftçiler, arazilerini sürmek için yola çıktıklarında dev çekirge ile karşılaştı. Daha önce de bu türden çekirge gördüklerini belirten çiftçiler, ilk defa bu kadar büyük ve renkli çekirge gördüklerini söyledi.
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Özgür Güler isimli çiftçi, “Her sene mutlaka çekirgeleri ile karşılaşırız, fakat bu defa görmüş olduğunuz çekirgeler diğerlerine göre çok daha büyük ve rengarenk dedi.
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Bunlar faydalı çekirgeler<br>​<br>​ Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar ise bu çekirgelerin zararlı olmadığını, zararlı böcek ve çekirgeleri yedikleri için yararlı olduğunu söyledi. Prof. Dr. Satar, şunları söyle:
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“Bunlar çok faydalı hayvanlar, zararlı çekirgeler gibi değil. Bunlar o zararlı çekirgelerle de beslenen çekirgeler. Dolayısıyla zararlı böcekleri yedikleri için, biz bunları faydalı olarak görüyoruz. Şu anda tam anız yangınları zamanı. İşte anız yakılırsa, bu tür faydalı, büyük tehlikeliymiş gibi görünen türler, halbuki çiftçi dostu, bunlara da zarar vermiş oluyoruz.
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Normalde bu tür, bizim için çok kıymetli bir tür. Biyolojik mücadele de kullanılabilecek bir tür. Hem zararlı böcekleri hem de zararlı çekirgelerle besleniyorlar. Bunların boyu antenleri de hesaba katarsanız bir 20-25 santimetreyi buldukları için, sanki tehlikeliymiş gibi, insanlara zarar verecekmiş gibi görüyorlar.
Diyarbakır'da görüldü: Dev çekirgeyi görenler gözlerine inanamadı
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde arazide dev çekirge görüldü. Yaklaşık 25 santimetre uzunluğundaki çekirgeyi görenler, gözlerine inanamadı.
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