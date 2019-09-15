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İstanbul Avcılar'da Avcılar’da güpegündüz silahlı kavga kamerada

Avcılar'da sokak ortasında silahlı çatışma: 3 yaralı

İstanbul Avcılar'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda biri kadın 3 kişi yaralanırken, güpegündüz sokak ortasında yaşanan silahlı kavga anı kameraya yansıdı.

Haber Merkezi IHA
Çatışma anı kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.
Çatışma anı kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

İstanbul'daki olay, Avcılar Yeşilkent Mahallesi Amasyalılar Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, cadde ortasında aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.

  • Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada biri kadın 3 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevrede bulunan vatandaşlar da panikleyerek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alıp inceleme başlatırken, sağlık ekipleri de yaralıları tedavi edilmesi için hastaneye kaldırdı.

Silahlı kavga kamerada

Görüntülerde, silahlı kişilerin art arda ateş ettiği görülüyor. Elinde 2 silahı olan bir şahsın mermilerinin bitmesi üzerine yola fırlattığı ve diğer silahıyla çatışmaya devam ettiği görülüyor. Görüntülerde bir diğer şahsın ise elindeki silahı bir kişinin başına doğrultup ayaklarına ateş ettiği görülüyor.

Polis, olayın ardından kaçan zanlıları arıyor.

Sokak ortasında silahlı çatışma kamerada
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Sokak ortasında silahlı çatışma kamerada
Avcılar Yeşilkent Mahallesi Amasyalılar Caddesi üzerinde aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada ilk belirlemelere göre 1'i kadın 3 kişi yaralandı. İki grup arasındaki kavga ve çatışma anları bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.


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